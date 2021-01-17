Хто хоче захопити ринок «Столичний»? Розслідування ЗМІ

Адміністрація ринку готова до спроб фізичного захоплення майна

Найбільший оптовий продуктовий ринок «Столичний» продовжує перебувати під загрозою захоплення з боку Влади Молчанової і Раймондаса Туменаса, власників мережі Novus і StolitsaGroup. Так про нові рейдерські схеми в своєму розслідуванні розповідає Обозреватель.

Суть схеми така: попри те, що в грудні Господарський суд в Києві заборонив відчужувати об'єкти ринку, «чорні нотаріуси» просто нахабно переписали право власності на один з найпопулярніших павільйонів «Овочі-фрукти» на компанію, пов'язану з забудовницею Владою Молчановою.

Далі ця компанія за суттєва заниженою ціною «перепродала» ринок іншій компанії, пов'язаній з Молчановою і одразу ж здала в оренду третій компанії, теж пов'язаній з Молчановою.

Щоб «зв'язати» руки «антирейдерській» комісії при Мін'юсті, зауважує Обозреватель, ці ж компанії починають судові розгляди між собою, таким чином затягуючи час і замітаючи сліди. Всі ці дії своїм підписом і підробленою печаткою підтвердив один з фігурантів рейдерського захоплення Віктор Бондар, якого свого часу намагалися вписати як директора в держреєстрі, однак Мін'юст призупинив ці спроби.

На даний момент адміністрація ринку звернулася із заявою про незаконне заволодіння його майном до правоохоронних органів і готова відбивати не тільки інформаційні та судові атаки рейдерів, а й можливі спроби фізичного захоплення підприємства та його майна.

Як відомо, ринок «Столичний» – це об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.