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    Економіка та фінанси

    Хто хоче захопити ринок «Столичний»? Розслідування ЗМІ

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    Ринок &laquo;Столичний&raquo;: <a href="/kyiv/news/kontrol-nad-54-rinku-stolichniy-pereyshov-do-novogo-vlasnika--724156.html" target="_blank">загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 гектарів</a> - Хто хоче захопити ринок «Столичний»? Розслідування ЗМІ
    Ринок «Столичний»: загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 гектарів
    Фото з відкритих джерел

    Адміністрація ринку готова до спроб фізичного захоплення майна

    Найбільший оптовий продуктовий ринок «Столичний» продовжує перебувати під загрозою захоплення з боку  Влади Молчанової і Раймондаса Туменаса, власників мережі Novus і StolitsaGroup. Так про нові рейдерські схеми в своєму розслідуванні розповідає Обозреватель.

    Суть схеми така: попри те, що в грудні Господарський суд в Києві заборонив відчужувати об'єкти ринку, «чорні нотаріуси» просто нахабно переписали право власності на один з найпопулярніших павільйонів «Овочі-фрукти» на компанію, пов'язану з забудовницею Владою Молчановою.

    Далі ця компанія за суттєва заниженою ціною «перепродала» ринок іншій компанії, пов'язаній з Молчановою і одразу ж здала в оренду третій компанії, теж пов'язаній з Молчановою.

    Щоб «зв'язати» руки «антирейдерській» комісії при Мін'юсті, зауважує Обозреватель, ці ж компанії починають судові розгляди між собою, таким чином затягуючи час і замітаючи сліди. Всі ці дії своїм підписом і підробленою печаткою підтвердив один з фігурантів рейдерського захоплення Віктор Бондар, якого свого часу намагалися вписати як директора в держреєстрі, однак Мін'юст призупинив ці спроби.

    На даний момент адміністрація ринку звернулася із заявою про незаконне заволодіння його майном до правоохоронних органів і готова відбивати не тільки інформаційні та судові атаки рейдерів, а й можливі спроби фізичного захоплення підприємства та його майна.

    Як відомо, ринок «Столичний» – це об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.

    Теги: рейдерство ринок розслідування Віктор Бондар
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