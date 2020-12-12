Контроль над 54% ринку «Столичний» перейшов до нового власника

Ринок «Столичний» – об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу

11 грудня 2020 року новим мажоритарним власником ринку «Столичний» став київський підприємець Євген Горбач.

Цю інформацію сам Горбач підтвердив у коментарі «РБК-Україна».

Зазначається, що Горбач набув 70% ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», яке, своєю чергою, є власником 77% ТОВ «РСГП «Столичний».

Горбач також повідомив про наміри вже найближчим часом зустрітися з поточним керівництвом та орендарями ринку «Столичний», щоб «уникнути будь-яких непорозумінь», а також узгодити плани розвитку підприємства з іншими акціонерами.

За словами нового мажоритарного власника ринку, він не здійснюватиме кроків, які могли б створити незручності у роботі підприємства та переконаний у його стабільній роботі напередодні новорічних і різдвяних свят.

Ринок «Столичний» – об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.