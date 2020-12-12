Контроль над 54% ринку «Столичний» перейшов до нового власника
Загальна площа професійних комерційних площ ринку становить 37,0 га
Ринок «Столичний» – об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу
11 грудня 2020 року новим мажоритарним власником ринку «Столичний» став київський підприємець Євген Горбач.
Цю інформацію сам Горбач підтвердив у коментарі «РБК-Україна».
Зазначається, що Горбач набув 70% ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», яке, своєю чергою, є власником 77% ТОВ «РСГП «Столичний».
Горбач також повідомив про наміри вже найближчим часом зустрітися з поточним керівництвом та орендарями ринку «Столичний», щоб «уникнути будь-яких непорозумінь», а також узгодити плани розвитку підприємства з іншими акціонерами.
За словами нового мажоритарного власника ринку, він не здійснюватиме кроків, які могли б створити незручності у роботі підприємства та переконаний у його стабільній роботі напередодні новорічних і різдвяних свят.