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    Контроль над 54% ринку «Столичний» перейшов до нового власника

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    <p>Загальна площа професійних комерційних площ ринку становить 37,0 га</p> - Контроль над 54% ринку «Столичний» перейшов до нового власника

    Загальна площа професійних комерційних площ ринку становить 37,0 га

    Ринок «Столичний» – об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу

    11 грудня 2020 року новим мажоритарним власником ринку «Столичний» став київський підприємець Євген Горбач.

    Цю інформацію сам Горбач підтвердив у коментарі «РБК-Україна».

    Зазначається, що Горбач набув 70% ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», яке, своєю чергою, є власником 77% ТОВ «РСГП «Столичний».

    Горбач також повідомив про наміри вже найближчим часом зустрітися з поточним керівництвом та орендарями ринку «Столичний», щоб «уникнути будь-яких непорозумінь», а також узгодити плани розвитку підприємства з іншими акціонерами.

    За словами нового мажоритарного власника ринку, він не здійснюватиме кроків, які могли б створити незручності у роботі підприємства та переконаний у його стабільній роботі напередодні новорічних і різдвяних свят.

    Ринок «Столичний» – об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.
    Теги: Київ нерухомість бізнес ринок
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