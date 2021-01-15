$2 тис. за розміщення електрозарядок на парковках: столичний чиновник затриманий на хабарі

Посадовця затримано «на гарячому» під час одержання хабара

На хабарі попався начальник управління «Київтранспарксервісу»

Правоохоронці затримали на одержанні неправомірної вигоди начальника управління підприємства «Київтранспарксервіс» (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, вказаний посадовець висунув представнику ФОП вимогу надати йому неправомірну вигоду у сумі $2 тисячі за сприяння в підписанні договору про розміщення на парковках міста Києва зарядних пристроїв для електромобілів.

Посадову особу затримано «на гарячому» під час одержання зазначеної суми.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно зі столичними правоохоронцями.

Як повідомлялося, на одержанні систематичних хабарів викрито інспектора відділу контролю за благоустроєм Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та посередника. За щомісячну плату у сумі близько 20 тис. гривень інспектор обіцяв сприяти підприємцям у безперешкодному розміщенню МАФів та їх подальшому функціонуванню.