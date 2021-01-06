56 тис. грн за встановлення МАФів: столичний чиновник організував схему поборів

За щомісячну плату інспектор із благоустрою обіцяв сприяти підприємцям у безперешкодному розміщенню МАФів

На одержанні систематичних хабарів викрито інспектора відділу контролю за благоустроєм Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та посередника.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, державний службовець разом зі спільником організував схему поборів з фізичних осіб підприємців. Так, за щомісячну плату у сумі близько 20 тис. гривень інспектор обіцяв сприяти підприємцям у безперешкодному розміщенню МАФів та їх подальшому функціонуванню.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували три епізоди одержання інспектором неправомірної вигоди на загальну суму 56 тис. гривень. Під час третьої передачі держслужбовця та його спільника, залученого останнім як посередника, затримали «на гарячому».

Наразі вказаним особам готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції в Києві за оперативного супроводження Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в Києві та Київській області.