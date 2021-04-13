ICU спрямує $1 млн на розвиток Київської школи економіки

«За оцінкою Forbes, Київська школа економіки зараз є кращим ВНЗ, що надає бізнес-освіту в Україні», – підкреслив засновник ICU Стеценко

ICU є одним з ключових засновників і спонсорів Центру економічної журналістики при KSE

Група ICU прийняла рішення посилити підтримку Київської школи економіки (KSE) та спрямувати $1 млн на її розвиток. Це стане продовженням багаторічної програми ICU з підтримки української економічної освіти та KSE, зокрема.

«У 2016 році ми були одними з перших в українському бізнесі, хто повірив у місію KSE та реальне бажання менеджменту її реалізувати. Школа покликана стати інтелектуальною основою для сильної та інноваційної економіки України, і на створення такої основи нам важливо спрямовувати кошти. Ми це робимо вже п'ять років і бачимо наочний результат зусиль ВНЗ – кількість студентів зросла вдесятеро, а перелік навчальних програм покриває практично всі течії розвитку сучасної економічної думки. Ми з радістю продовжуємо фінансову та експертну підтримку KSE, високо оцінюючи її потенціал», – прокоментував засновник ICU і співголова Ради директорів KSE Макар Пасенюк.

«За оцінкою Forbes, Київська школа економіки зараз є кращим ВНЗ, що надає бізнес-освіту в Україні. Ми згодні з таким висновком і раді брати участь у розвитку Школи, яка, за нашим переконанням, незабаром стане лідером економічної освіти не тільки в Україні, але й в Центрально-Східній Європі», – підкреслив засновник ICU Костянтин Стеценко.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив: «Співпраця KSE та ICU має успішну історію та систематичний характер. ICU – один з перших стратегічних партнерів Київської школи економіки. KSE та ICU – насамперед партнери, які разом генерували й реалізовували найсміливіші ідеї: ставлячи для себе та для інших нову планку якості. Ukrainian Financial Forum 2018 і 2019, Ukraine Economy Week – наші спільні та улюблені проекти, метою яких було підвищення якості економічної та бізнес-дискусій.

ICU є одним з ключових засновників і спонсорів Центру економічної журналістики при KSE, де журналісти українських ЗМІ отримують необхідні знання в галузі економіки та фінансів. Зараз KSE відкриває дві сучасні англомовні бакалаврські програми: «Економіка та big-data», а також «IТ і бізнес-аналіз». Це стало можливим, зокрема, завдяки партнерству та фінансовій підтримці ICU. Упевнений, така значуща інвестиція в розвиток освіти в Україні стане яскравим прецедентом для вітчизняних бізнесів – флагманів української економіки».

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США.