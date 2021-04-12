Стало відомо, коли в Києві відновиться прийом дітей до перших класів

Через карантинні обмеження у столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів

Столична влада поінформує про нову дату старту прийому документів дітей до перших класів

Столична влада повідомила, коли відновиться прийом дітей до перший класів

Прийом документів дітей до перших класів столичних шкіл відновиться у травні. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Хочу заспокоїти усіх батьків майбутніх першокласників – прийом до шкіл розпочнеться в травні. У зв'язку з карантинними обмеженнями, ми вимушені призупинити прийом дітей до 1-х класів шкіл Києва, який мав розпочатися сьогодні. Про нову дату старту прийому ми обов'язково всіх поінформуємо!» – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Мондриївський зазначив, що як тільки ситуація стабілізується, приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом.

Нагадаємо, згідно з наказом Департаменту освіти і науки КМДА через карантинні обмеження у столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів.

Зазначимо також, що в Україні через карантин школярі не наздоганятимуть втрачене, бо вони сумлінно готуються до дистанційних занять.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.