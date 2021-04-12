У Дніпрі карантин продовжено до кінця квітня
Пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00
Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак у той же час молодша школа і дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.
Місцева влада рекомендувала установам, зокрема комунальних, знайти можливість для організації пріоритетного обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.
Також у Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.
Кафе, бари і ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки та роботи на винос.
При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00.
Нагадаємо, за добу 11 квітня 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні. Рівень захворюваності знижується в порівнянні з попередньою добою.
За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.