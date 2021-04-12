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    У Дніпрі карантин продовжено до кінця квітня

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    У Дніпрі карантин продовжили до 30 квітня - У Дніпрі карантин продовжено до кінця квітня
    У Дніпрі карантин продовжили до 30 квітня
    Фото: з відкритих джерел

    Пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00

    У Дніпрі до 30 квітня продовжили карантинні обмеження. Таке рішення 12 квітня прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

    Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак у той же час молодша школа і дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

    Місцева влада рекомендувала установам, зокрема комунальних, знайти можливість для організації пріоритетного обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.

    Також у Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.

    Кафе, бари і ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки та роботи на винос.

    При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00.

    Нагадаємо, за добу 11 квітня 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні. Рівень захворюваності знижується в порівнянні з попередньою добою.

    За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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    Теги: місцева влада школа Дніпро навчання хвороби карантин робота влада учні
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