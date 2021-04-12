У Дніпрі карантин продовжено до кінця квітня

У Дніпрі карантин продовжили до 30 квітня

Пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00

У Дніпрі до 30 квітня продовжили карантинні обмеження. Таке рішення 12 квітня прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак у той же час молодша школа і дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Місцева влада рекомендувала установам, зокрема комунальних, знайти можливість для організації пріоритетного обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.

Також у Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.

Кафе, бари і ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки та роботи на винос.

При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, за добу 11 квітня 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні. Рівень захворюваності знижується в порівнянні з попередньою добою.

За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.