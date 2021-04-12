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    Одеським першокласникам не вистачає місць у школах

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    Найкритичніша ситуація з заповненістю шкіл у Київському та Суворовському районах міста - Одеським першокласникам не вистачає місць у школах
    Найкритичніша ситуація з заповненістю шкіл у Київському та Суворовському районах міста
    Фото з відкритих джерел

    Загалом цьогоріч у всій області 16,5 майбутніх першокласників – це значно більше, ніж у попередні роки

    В Одесі не вистачає місць у школах для майбутніх першокласників. Найкритичніша ситуація з заповненістю шкіл у Київському та Суворовському районах міста, повідомляє видання Depo.Одеса.

    На апаратному засіданні в Одеській мерії директорка департаменту освіти Олена Буйневич розповіла, що з першого квітня розпочалось приймання документів від батьків майбутніх першокласників. Для мінімізування ризиків поширення коронавірусу, всі документи можна надіслати в дистанційному режимі. Багато батьків скаржились, що не встигли пройти медичний огляд. Тому довідку про здоров'я можна донести до 15 серпня, аби не перевантажувати лікарів.

    Також Буйневич розповіла, що в Суворовському та Київському районах критична ситуація з заповненістю шкіл. Туди надсилають заяви батьки, чиї діти проживають в районі. Через це таким сім'ям змушені відмовляти у першочерговому зарахуванні до школи. Загалом цьогоріч у всій області 16,5 майбутніх першокласників – це значно більше, ніж у попередні роки.

    Тим часом, у Києві приватний навчальний заклад – школу «Мідград», що розташована на території ВДНГ на проспекті Академіка Глушкова, 1 і працює під егідою Британської Ради, було оштрафовано за порушення карантинного режиму в місті.

    Теги: Одеса школа школярі
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