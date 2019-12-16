Імпорт електроенергії з РФ може знищити українську генерацію - Європейське Енергоспівтовариство



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Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки «поправці Геруса»

Можна отримати дешевий продукт і збанкрутілу генерацію всередині країни, тому потрібно підходити зважено, - Копач

Росія може використовувати продаж електроенергії України в якості зброї проти України і знищити українську генерацію.

Про це заявив директор секретаріату Європейського Енергоспівтовариства Янез Копач під час зустрічі з народними депутатами України.

«Я згоден Росія - агресор. Вона використовує енергоресурси як зброю. Я згоден. Нічого додати тут. Ми це бачимо на прикладі газу. Ми на щастя поки не бачили цього на прикладі вугілля. Вони завжди можуть обрізати поставки. Блокує постачання, наприклад, з Казахстану в Україну і тд. Але тут у вас важлива проблема: імпорт електроенергії - так чи ні», - сказав Копач.

Він підкреслив, що імпорт дешевої російської електроенергії може знищити українську генерацію, тому владі слід виважено підходити до вирішення цього питання.

«Як суверенна країна ви повинні збалансувати як багато імпорту цієї солодкої електроенергії і як багато тут сусіда, що може використовувати її як зброю, створити вам проблеми. Ви повинні бути обережні. З якимись об'єктивними мірилами. Можна отримати дешевий продукт і збанкрутілу генерацію всередині країни. Потрібно підходити зважено», - сказав Копач.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки «поправці Геруса». За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ зріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу. Обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвів до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулася до президента, прем'єра, секретарю РНБО і глави НКРЕКП із закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, підкресливши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств і більшості атомних блоків.