Рада дозволила тимчасово регулювати ціни на ринку електричної енергії



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Тепер закон мають про встановлення граничних цін на електроенергію мають підписати спікер парламенту та президент

Проголосований депутататми документ дозволяє встановлювати граничні ціни на ринку «на добу вперед», внутрішньодобовому ринку і балансуючому ринку

Верховна Рада сьогодні, 12 грудня, розблокувала підписання законопроєкту №2233, що передбачає можливість тимчасового регулювання цін на оптовому ринку електричної енергії.

Зокрема, депутати не підтримали проєкт постанови №2233/П «Про скасування рішення Верховної ради від 04.12.2019 року про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проєкту закону України про внесення змін до закону «Про ринок електричної енергії». За нього проголосували лише 47 нардепів.

Тепер закон можуть підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

Зокрема, документ передбачає надати право регулятору встановлювати граничні ціни на ринку «на добу вперед», внутрішньодобовому ринку і балансуючому ринку для кожної торгової зони.

Законом також забороняється продаж та/або поставки електроенергії, що імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобового ринку. Щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України Кабінет міністрів має право скасовувати заборону, встановлену абзацом першим цієї частини, визначивши термін відновлення дії такої заборони.

Нагадаємо, парламент схвалив закон в другому читанні 4 грудня, за нього проголосували 274 нардепа. При цьому за основу Верховна Рада схвалила законопроект 12 листопада. Відповідне рішення підтримали 295 нардепів.