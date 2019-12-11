Дев’ять порад як взимку платити менше за електроенергію



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Щоб менше платити за електроенергію, потрібно встановити енергозберігаючі лампи - Yasno

З грудня розпочався період найбільшого споживання електроенергії - Yasnо

З грудня до лютого населення споживає електроенергії у 1,5 рази більше, ніж в інші пори року.

Про це повідомили у пресслужбі столичного постачальника електроенергії та енергоефективних рішень Yasnо.

У пресслужбі зазначили, щоб мати змогу заощаджувати кошти під час сплати рахунків потрібно:

Перевірити, щоб на вікнах та дверях не було щілин, замінити гумові ущільнювачі, відрегулювати фурнітуру та доводчики – це дозволить зменшити тепловтрати.

Переконатися, що вимикачі та розетки щільно прилягають до стін, а отвори для кондиціонерів герметично закриті і не утворюють протягів.

Використовувати електрообігрівачі з урахуванням площі опалюваного приміщення.

Купувати більш ефективні обігрівачі: конвектори, керамічні та інфрачервоні замість «прожерливих» масляних та тепловентиляторів.

Варто подбати, щоб холодильник стояв подалі під радіаторних батарей, стояків опалення та електрообігрівачів.

Взимку світловий день є коротшим, отже електроосвітленням люди користуються частіше. Замініть звичайні лампи розжарювання на LED-лампи, що споживають до 10 разів менше електроенергії.

Вимикайте світло, якщо не знаходитесь у приміщенні. Завдяки датчикам руху можна також знизити споживання електроенергії, адже світло буде вмикатись тільки при необхідності.

Встановлення двозонного лічильника, що входить до набору Розумний Watt, дозволить сплачувати вдвічі менше за електроенергію, що споживається з 23:00 до 07:00.

Зі смарт-розеткою можна програмувати вмикання/вимикання енергоємних приладів у потрібний час. Наприклад, налаштувати роботу бойлера у години, коли діє вдвічі дешевший тариф для власників двозонних лічильників.

Нагадаємо, з листопада постачальник електроенергії «Київські енергетичні послуги» працює під новим іменем Yasno.