Дев’ять порад як взимку платити менше за електроенергію
Щоб менше платити за електроенергію, потрібно встановити енергозберігаючі лампи - Yasno
З грудня розпочався період найбільшого споживання електроенергії - Yasnо
З грудня до лютого населення споживає електроенергії у 1,5 рази більше, ніж в інші пори року.
Про це повідомили у пресслужбі столичного постачальника електроенергії та енергоефективних рішень Yasnо.
У пресслужбі зазначили, щоб мати змогу заощаджувати кошти під час сплати рахунків потрібно:
- Перевірити, щоб на вікнах та дверях не було щілин, замінити гумові ущільнювачі, відрегулювати фурнітуру та доводчики – це дозволить зменшити тепловтрати.
- Переконатися, що вимикачі та розетки щільно прилягають до стін, а отвори для кондиціонерів герметично закриті і не утворюють протягів.
- Використовувати електрообігрівачі з урахуванням площі опалюваного приміщення.
- Купувати більш ефективні обігрівачі: конвектори, керамічні та інфрачервоні замість «прожерливих» масляних та тепловентиляторів.
- Варто подбати, щоб холодильник стояв подалі під радіаторних батарей, стояків опалення та електрообігрівачів.
- Взимку світловий день є коротшим, отже електроосвітленням люди користуються частіше. Замініть звичайні лампи розжарювання на LED-лампи, що споживають до 10 разів менше електроенергії.
- Вимикайте світло, якщо не знаходитесь у приміщенні. Завдяки датчикам руху можна також знизити споживання електроенергії, адже світло буде вмикатись тільки при необхідності.
- Встановлення двозонного лічильника, що входить до набору Розумний Watt, дозволить сплачувати вдвічі менше за електроенергію, що споживається з 23:00 до 07:00.
- Зі смарт-розеткою можна програмувати вмикання/вимикання енергоємних приладів у потрібний час. Наприклад, налаштувати роботу бойлера у години, коли діє вдвічі дешевший тариф для власників двозонних лічильників.
Нагадаємо, з листопада постачальник електроенергії «Київські енергетичні послуги» працює під новим іменем Yasno.