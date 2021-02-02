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    Економіка та фінанси

    Імпорт струму штовхає Україну в залежність від «русского міра», – нардеп

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    З 3 січня Україна розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС. В січня було закуплено понад 200 млн кВт годин на суму майже 300 млн грн - Імпорт струму штовхає Україну в залежність від «русского міра», – нардеп
    З 3 січня Україна розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС. В січня було закуплено понад 200 млн кВт годин на суму майже 300 млн грн

    Климпуш-Цинцадзе наголосила, що закупки електроенергії на Білоруській АЕС уже поставили під загрозу партнерські відносин України з країнами Балтії

    Імпорт електричної енергії з Білорусі і Росії по ініціативі депутата Андрія Геруса штовхає Україну в повну енергетичну залежність від Кремля.

    Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомила голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    «Стосовно електроенергії з Російської Федерації. Це теж прийшло з ініціативи пана Геруса, коли його поправка була по суті під столом і в шахрайський спосіб проведена через енергетичний комітет... Це просто чергова голка, на яку нас присаджують назад, від якої ми так тяжко відмовлялися після вже початку агресії Російської Федерації в 2014 році», – заявила депутат.

    За її словами, такими діями влада штовхає Україну в обійми «русского міра», а наближені до влади олігархи попутно на цьому збагачуються.

    «На жаль, на сьогодні ті, хто закуповує дешеву російську електроенергію, просто набиває собі кишені, наживаються, тим самим штовхаючи Україну в нову прірву залежності від «русского міра», – підсумувала депутат.

    Голова комітету наголосила, що січневі закупки електроенергії на Білоруській АЕС уже поставили під загрозу партнерські відносин України з країнами Балтії.

    «Наші найближчі партнери, як, наприклад, Литва ту ж білоруську АЕС вважають загрозою для своєї національної безпеки. А ми підводимо цю країну, яка одна з тих, хто найбільше нам допомагає в часи російської агресії. І, власне кажучи, через свої закупівлі ми виводимо цю так звану білоруську АЕС на максимум її потужності. Як на мене, то це тягне на державну зраду», – наголосила нардеп.

    Нагадаємо, з 3 січня Україна розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС. В січня було закуплено понад 200 млн кВт годин на суму майже 300 млн грн.

    З 1 лютого розпочався імпорт з Росії.

    Імпорт електроенергії з країни-агресора став можливий завдяки поправці до закону, поданої восени 2019 року депутатом Андрієм Герусом. Навесні 2020 року після критики з боку президента Зеленського імпорт тимчасово, до кінця 2020 року, заборонили, однак після 31 грудня 2020 року парламент цю заборону не продовжив.

    Теги: Білорусь депутат імпорт олігархи АЕС Іванна Климпуш-Цинцадзе
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