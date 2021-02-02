Фракція «Слуга народу» офіційно позбулася Олександра Дубінського

У відповідь нардеп обізвав своїх соратників боягузами та негідниками

Скандально відомого народного депутата Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції «Слуга народу».

На засіданні парламенту 2 лютого спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зачитав повідомлення про те, що Дубінський більше не є представником фракції СН.

«Згідно з рішенням засідання депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» від 1 лютого 2021 року повідомляю про виключення народного депутата Олександра Дубінського із складу депутатської фракції «Слуга народу», – оголосив Разумков.

Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році. Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили із лав парламентської фракції «Слуги народу», вважає такий крок безвідповідальним, безпідставним, аморальним і принизливим для країни. Про це скандальний депутат написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Своїх однопартійців нардеп обізвав боягузами і негідниками. Дубінський ображений на те, що на фракції не було обговорення і йому не дали слова. «Боягузтво й підлість. В одному флаконі», – сказав він.

В понеділок 1 лютого парламентська фракція «Слуга народу» на своєму засіданні проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського. За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 – проти, 19 – не голосували. На фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.