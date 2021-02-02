Той, хто не починав воєн: Трампа номінували на Нобелівську премію
Ініціатором подання став депутат Європейського парламенту
Депутат Європейського парламенту від Естонії Яак Мадисон номінував колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Про це він написав у своєму Facebook.
Мадисон пояснив, що Трамп став першим за останні 30 років президентом Штатів, хто не почав нових воєн. Крім цього, політик підписав ряд мирних угод, що «допомогли забезпечити стабільність і мир в регіоні». Мова в тому числі йде про угоди щодо нормалізації відносин між арабськими країнами та Ізраїлем.
«У зв'язку з тим, що номінантів на Нобелівську премію миру також можуть висувати члени парламенту, я скористався цією можливістю. Крайній термін – опівночі 31 січня, і я зробив це рівно за дві години до падіння дедлайну», – розповів Мадисон.
Трохи інше ставлення до колишнього президента США у президента Володимира Зеленського. В інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO президент України Володимир Зеленський сказав, що «трохи» злий на Трампа.
Нагадаємо, у США пресслужба Білого дому оприлюднила у відкритому доступі розсекречений документ зі стенограмою телефонної розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня. Що стало причиною для політичних загострень у США.
До слова, екс-президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової команди, яка захищатиме його інтереси під час слухань у справі про імпічмент в Сенаті американського Конгресу.