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    Той, хто не починав воєн: Трампа номінували на Нобелівську премію

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    Депутат від Естонії вважає, що Трамп зміг забезпечити мир в американському регіоні - Той, хто не починав воєн: Трампа номінували на Нобелівську премію
    Депутат від Естонії вважає, що Трамп зміг забезпечити мир в американському регіоні

    Ініціатором подання став депутат Європейського парламенту

    Депутат Європейського парламенту від Естонії Яак Мадисон номінував колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

    Про це він написав у своєму Facebook.

    Мадисон пояснив, що Трамп став першим за останні 30 років президентом Штатів, хто не почав нових воєн. Крім цього, політик підписав ряд мирних угод, що «допомогли забезпечити стабільність і мир в регіоні». Мова в тому числі йде про угоди щодо нормалізації відносин між арабськими країнами та Ізраїлем.

    «У зв'язку з тим, що номінантів на Нобелівську премію миру також можуть висувати члени парламенту, я скористався цією можливістю. Крайній термін – опівночі 31 січня, і я зробив це рівно за дві години до падіння дедлайну», – розповів Мадисон.

    Трохи інше ставлення до колишнього президента США у президента Володимира Зеленського. В інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO президент України Володимир Зеленський сказав, що «трохи» злий на Трампа.

    Нагадаємо, у США пресслужба Білого дому оприлюднила у відкритому доступі розсекречений документ зі стенограмою телефонної розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня. Що стало причиною для політичних загострень у США.

    До слова, екс-президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової команди, яка захищатиме його інтереси під час слухань у справі про імпічмент в Сенаті американського Конгресу.

    Теги: США депутат Дональд Трамп Нобелівська премія президент
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