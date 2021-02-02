Той, хто не починав воєн: Трампа номінували на Нобелівську премію

Депутат від Естонії вважає, що Трамп зміг забезпечити мир в американському регіоні

Ініціатором подання став депутат Європейського парламенту

Депутат Європейського парламенту від Естонії Яак Мадисон номінував колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це він написав у своєму Facebook.

Мадисон пояснив, що Трамп став першим за останні 30 років президентом Штатів, хто не почав нових воєн. Крім цього, політик підписав ряд мирних угод, що «допомогли забезпечити стабільність і мир в регіоні». Мова в тому числі йде про угоди щодо нормалізації відносин між арабськими країнами та Ізраїлем.

«У зв'язку з тим, що номінантів на Нобелівську премію миру також можуть висувати члени парламенту, я скористався цією можливістю. Крайній термін – опівночі 31 січня, і я зробив це рівно за дві години до падіння дедлайну», – розповів Мадисон.

Трохи інше ставлення до колишнього президента США у президента Володимира Зеленського. В інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO президент України Володимир Зеленський сказав, що «трохи» злий на Трампа.

Нагадаємо, у США пресслужба Білого дому оприлюднила у відкритому доступі розсекречений документ зі стенограмою телефонної розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня. Що стало причиною для політичних загострень у США.

До слова, екс-президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової команди, яка захищатиме його інтереси під час слухань у справі про імпічмент в Сенаті американського Конгресу.