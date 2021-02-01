Імпорт струму з Росії і Білорусі підриває зовнішньополітичні позиції України, – ексглава МЗС

Клімкін стверджує, що рішення влади купувати струм з Білоруської АЕС уже вплинуло на відносини з Литвою і Польщею

Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС в січні 2021 року

Співпраця з Білоруської АЕС і закупівля струму з Росії негативно вплине на відносини України із західними партнерами і похитне позиції нашої країни в Європі.

Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Ми купуємо енергію з атомної станції, хоча у нас свої атомні станції. Одночасно ми запроваджуємо якийсь резерв для цієї атомної станції. І всі кажуть: так ви ж визначайтесь, ви там хрестик або труси, як кажуть. Це реальна історія, яка ще нам вийде дуже сильно боком», – повідомив ексміністр закордонних справ.

За його словами, рішення влади купувати струм з Білоруської АЕС уже вплинуло на відносини з Литвою і Польщею. Існує також ризик погіршення стосунків і з Німеччиною.

«Цього року будуть вибори в Німеччині. І дуже імовірно, що там буде коаліція з зеленими, які не просто нервово ставляться, а відверто негативно до цього проєкту (Білоруської АЕС – прим.)», – додав ексміністр.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС в січні 2021 року. Завдяки цьому Білоруська АЕС вперше змогла вийти на повну потужність. З початку року було закуплено майже 200 млн кВт годин.

На тлі критики імпорту, міністри енергетики та закордонних справ України заявили про плани скорішого від’єднання від енергосистем Росії і Білорусі, що зробить фізично неможливим імпорт струму з цих країн.

27 січня комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав законопроект про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі.