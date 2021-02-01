Попередники винні: Зеленський не допустив би окупації Криму, якби був тоді президентом

«Ми б там всі померли в Криму, але окупантів не пустили», – переконаний президент

Зеленський також виступив за створення паралельного «нормандського» формату за участю Росії і США

Відповідати за законом повинні ті, хто здав Крим без бою. Так вважає президент Володимир Зеленський. Водночас він запевняє, якби у 2014 році президентом був він, то Росія б не змогла б окупувати Крим.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі Axios..

«Вибачте, якщо б я тоді був президентом, ми б там всі померли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», – переконаний він.

Зеленський також виступив за створення паралельного «нормандського» формату за участю Росії і США для розв'язання питання Криму.

«Я не бачу великої проблеми, щоб робити паралельно з Нормандським форматом ще один формат, де обов'язково повинні бути США і Росія. Це паралельний кейс. Це не означає, що ми ставимо хрест на Нормандському форматі. Але є питання, які в «Нормандії» не є порядком денним і не піднімаються, а саме: що робити з Кримом», – сказав президент.

Крім того, Зеленський хотів би, щоб за президентства в США Джо Байдена Україна стала членом НАТО. Про що він готовий прямо запитати у новообраного президента США.

До слова, український блогер Роман Шрайк оприлюднив архівне відео, в якому майбутній президент Володимир Зеленський вмовляє президента РФ Володимира Путіна не допустити навіть натяку на військовий конфлікт.

«Шановний Володимире Володимировичу! Не допустіть з свого боку навіть натяку на військовий конфлікт. Тому що Росія та Україна ми дійсно братерські народи. Я знаю мільйони, тисячі людей, які живуть в Росії, чудові люди, ми одного кольору, у нас однакова кров, ми усі один одного розуміємо, не залежно від мови. Ну якщо ви хочете, я особисто, я чесно вам кажу, треба вам – я готовий вас благати на колінах, але не ставте на коліна, будь ласка, наш народ», – заявив Зеленський у березні 2014 року в ефірі студії 1+1.

Шкода, але сам відеозапис тепер недоступний.