«Легітимний» та інші: СБУ викрила більше 10 телеграм-каналів, які працюють на Росію

Популярні телеграм-канали створили спецслужби РФ з метою дестабілізувати ситуацію в Україні

Популярні в Україні «Резидент», «Легітимний» та ще низка Telegram-каналів, як з'ясували співробітники СБУ, працювали на Росію.

Служба безпеки повідомила про викриття мережі Telegram-каналів, які були створені російськими спецслужбами для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої «русскої весни». Вони наразі «базуються» на території підконтрольної Росії «ПМР» – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські спецслужби залучили українців до створення та адміністрування низки Telegram-каналів, які пишуть про всеукраїнську та регіональну політику. Йдеться про канали «Легитимный» (160 тисяч підписників), «Резидент» (103 тисячі), «Картель» (34 тисячі) та інші, а також низку регіональних каналів, таких як «Николаев live», «Одесский фраер», «Херсон live», «Тремпель Харьков» та інші.

СБУ встановила, що головним керівником усіх цих каналів є мешканець Одеси та один із організаторів одеського «Антимайдану» 2014 року. Він перебуває у розшуку. Відомо, що він адмініструє 12 каналів та звітує російським кураторам про виконану роботу.

Також на каналах публікують і замовні матеріали за 25–30 тисяч гривень. СБУ вже встановила щонайменше 50 замовників таких публікацій.

«За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян», – зазначають в СБУ.

У справі вже затримали у Києві одну жінку, яку вважають ключовою особою в цій агентурній мережі. Їй та ще одній учасниці висунули підозри в державній зраді.



