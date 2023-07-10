Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 12,8% – Держстат

У червні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тому в річному вимірі за підсумками червня-2023 року вона знизилася до 12,8%

Держстат у червні зафіксував базову дефляцію – 0,1%

Зростання споживчих цін в Україні в червні 2023 року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні. Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

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Водночас у червні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тому в річному вимірі за підсумками червня-2023 року вона знизилася до 12,8% з 15,3% за підсумками травня, 17,9% – за підсумками квітня, 21,3% – за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого і 26,6% – за підсумками 2022 року.

Крім того, Держстат у червні зафіксував базову дефляцію – 0,1% після того, як у травні базова інфляція знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні.

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З урахуванням того, що в червні-2022 базова інфляція становила 1,6%, у річному вимірі вона за підсумками червня-2023 року також знизилася до 14,0% з 15,9% за підсумками травня, 17,2% – за підсумками квітня, 20,1% – за підсумками березня, 23,3% – за підсумками лютого і 22,6% за підсумками 2022 року.

З початку року інфляція в країні становила 4,6%, базова – 3,2%.

Раніше НБУ спрогнозував, якою буде інфляція до кінця року.