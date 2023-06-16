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Сусідня з Україною держава стала лідером з інфляції у ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сусідня з Україною держава стала лідером з інфляції у ЄС
Найбільшу інфляцію експерти фіксують в Угорщині
фото: phonoteka.org

Інфляція у ЄС у травні сповільнилася до 6,1% порівняно з 7% місяцем раніше

Річна інфляція в Європейському союзі сповільнилася з 8,1% у квітні до 7,1% у травні. Найбільш стрімко ціни зросли минулого місяця в сусідній з Україною Угорщині – на 21,9%. Про це свідчать опубліковані 16 червня дані статистичної служби Євросоюзу «Євростат».

Найнижчі річні показники інфляції у травні були зареєстровані у Люксембурзі (2%), Бельгії (2,7%), а також Данії та Іспанії (по 2,9%). Найвищі –  були зафіксовані в Угорщині (21,9%), Польщі та Чехії (по 12,5%), а також у Словаччині та Латвії (по 12,3%). Естонія, де у травні інфляція склала 11,2%, посіла шосте місце серед держав-членів ЄС.

Інфляція у єврозоні у травні сповільнилася за рік до 6,1% порівняно з 7% місяцем раніше. У травні найбільший внесок у річний рівень інфляції в єврозоні зробили продукти харчування, алкоголь і тютюн (+2,54 процентних пункти), за якими йдуть послуги (+2,15 процентних пункти), неенергетичні промислові товари (+1,51 процентних пункти) та енергоносії (-0,09 процентних пункти).

Нагадаємо, інфляція в Україні різко сповільнилася. З початку року інфляція в країні становила 3,2%, базова – 3,0% Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2023 року сповільнилося до 0,2% з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що у квітні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тож у річному вимірі за підсумками квітня-2023 вона знизилася до 17,9% із 21,3% за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого і 26,6% – за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця також упала до 0,5% з 1,5% у березні, повернувшись на рівень лютого.

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Теги: інфляція Угорщина держава харчування

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