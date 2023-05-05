Якою буде інфляція до кінця року: прогноз НБУ

Прогнозується, що у 2024 році інфляція сповільниться до 9,6%

Інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%. Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року. Про це йдеться у звіті Нацбанку.

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Наголошується, що на інфляцію впливатимуть: жорсткі монетарні умови, зниження світової інфляції та стриманий внутрішній попит.

У другому півріччі темпи зростання споживчих цін практично не зміняться переважно через нерівномірну базу порівняння та анонсоване повернення податків на паливо з метою зменшення тиску на державні фінанси.

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Прогнозується, що наступні рокі інфляція повернеться до однозначного рівня. Так, в 2024 році вона сповільниться до 9,6%, а у 2025 році – до 6%.

«Враховуючи припущення про зниження безпекових ризиків з початку 2024 року, закладене у прогноз, подальше відновлення логістики і виробничих потужностей та послідовну монетарну політику НБУ, інфляційний тиск послаблюватиметься, попри пожвавлення економіки та збереження м’якої фіскальної політики», – йдеться у звіті.

НБУ зазначає, що монетарні умови, ймовірно, ще тривалий час залишатимуться достатньо жорсткими навіть за умови зниження облікової ставки з IV кварталу 2023 року. Це зумовлюється очікуваним сповільненням інфляції та відповідно зростанням реальної дохідності гривневих інструментів.

Раніше повідомлялося, що Міжнародні резерви України зросли до рекордних $35,9 млрд.