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Якою буде інфляція до кінця року: прогноз НБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Якою буде інфляція до кінця року: прогноз НБУ
У другому півріччі темпи зростання споживчих цін практично не зміняться
фото ілюстративне

Прогнозується, що у 2024 році інфляція сповільниться до 9,6%

Інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%. Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року. Про це йдеться у звіті Нацбанку.

Наголошується, що на інфляцію впливатимуть: жорсткі монетарні умови, зниження світової інфляції та стриманий внутрішній попит.

У другому півріччі темпи зростання споживчих цін практично не зміняться переважно через нерівномірну базу порівняння та анонсоване повернення податків на паливо з метою зменшення тиску на державні фінанси.

Прогнозується, що наступні рокі інфляція повернеться до однозначного рівня. Так, в 2024 році вона сповільниться до 9,6%, а у 2025 році – до 6%.

«Враховуючи припущення про зниження безпекових ризиків з початку 2024 року, закладене у прогноз, подальше відновлення логістики і виробничих потужностей та послідовну монетарну політику НБУ, інфляційний тиск послаблюватиметься, попри пожвавлення економіки та збереження м’якої фіскальної політики», – йдеться у звіті.

НБУ зазначає, що монетарні умови, ймовірно, ще тривалий час залишатимуться достатньо жорсткими навіть за умови зниження облікової ставки з IV кварталу 2023 року. Це зумовлюється очікуваним сповільненням інфляції та відповідно зростанням реальної дохідності гривневих інструментів.

Раніше повідомлялося, що Міжнародні резерви України зросли до рекордних $35,9 млрд.

Теги: інфляція Нацбанк Україна фінанси

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