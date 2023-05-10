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Інфляція в Україні різко сповільнилася

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Базова інфляція минулого місяця упала до 0,5% з 1,5% у березні, повернувшись на рівень лютого
фото ілюстративне

З початку року інфляція в країні становила 3,2%, базова – 3,0%

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2023 року сповільнилося до 0,2% з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що у квітні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тож у річному вимірі за підсумками квітня-2023 вона знизилася до 17,9% із 21,3% за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого і 26,6% – за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця також упала до 0,5% з 1,5% у березні, повернувшись на рівень лютого.

З початку року інфляція в країні становила 3,2%, базова – 3,0%.

Інфляція в Україні різко сповільнилася фото 1

Раніше повідомлялося, що інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%. Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року.

Прогнозується, що наступні рокі інфляція повернеться до однозначного рівня. Так, в 2024 році вона сповільниться до 9,6%, а у 2025 році – до 6%.

Теги: інфляція Держстат ціни

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