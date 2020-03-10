Інфляція в Україні в лютому впала до 2,4%, – Держстат



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На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4% порівняно з січнем

Ціни в лютому 2020 року порівняно із лютим 2019-го зросли на 2,4%

Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із лютим 2019-го виросли на 2,4%. Про це повідомили в Держстаті. В січні споживча інфляція в річному вираженні становила 3,2%.

«Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем 2020 року знизилися на 0,3%, з початку року – на 0,1%. Базова інфляція в лютому 2020 року порівняно із січнем 2020 року становила мінус 0,1%, а з початку року склала мінус 0,3%», – повідомили в Держстаті.

У відомстві зазначили, що на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4% порівняно з січнем.

«Найбільше (на 17,6%) подешевшали яйця. На 5,1−0,2% знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, сало, макаронні вироби, соняшникову олію. Водночас на 2,2−0,2% подорожчали фрукти, яловичина, цукор, овочі, хліб, сметана, молоко, продукти переробки зернових, рис. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%. Одяг і взуття подешевшали на 4,3%, зокрема, взуття – на 4,9%, одяг – на 3,7%», – розповіли в Держстаті.

У відомстві поінформували, що зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,0% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 12,9%. Крім того, на 1,4% знизилися тарифи на гарячу воду, опалення. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 15,3%, каналізацію – на 12,6%.

Нагадаємо, в 2019 році споживчі ціни зросли на 4,1%.