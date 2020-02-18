Експерти МВФ приїдуть в Україну



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Команда МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень

Група експертів МВФ приїде до Києва для проведення технічних обговорень.

Про це повідомили у представництві МВФ в Україні.

«Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності», - заявив у Києві постійний представник Міжнародного валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман.

Нагадаємо, на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Офіс Зеленського повідомив, що сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову систему верховенства права, так званий законопроект про банки.

Також раніше Нацбанк оновив макропрогноз на 2020 рік.

У Нацбанку очікують пожвавлення світової економіки, завдяки чому дефіцит поточного рахунку в 2020-2022 роках буде перебувати в межах 3-4% ВВП. Збереження інтересу іноземних інвесторів до українського ринку і подальша співпраця з МВФ дозволять збільшити міжнародні резерви до більш ніж $32 млрд.

Крім того, в Нацбанку зазначають, що в 2020 році облікову ставку вдасться знизити істотніше, ніж передбачалося раніше, - до 7%. «Такий рівень відсоткової ставки буде рівноважним для української економіки, коли інфляція буде перебувати на рівні мети, а ВВП і зайнятість - на потенційному рівні», - уточнюють в НБУ.

30 січня НБУ знизив облікову ставку відразу на 2,5 відсоткових пункти до 11%. Раніше голова НБУ Яків Смолій заявляв, що облікова ставка може скласти 8% вже в 2020 році, хоча таке зниження планувалося не раніше 2021 року.

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