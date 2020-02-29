Індексацію пенсій можуть перенести на більш віддалену перспективу, – Пенсійний фонд
Українські пенсіонери отримають пенсії, але, можливо, дещо пізніше
Українські пенсіонери отримають пенсії, але, можливо, дещо пізніше
Індексація пенсій, запланована на 1 березня 2020 року, може не відбутися. Для того, щоб провести індексацію, Кабмін повинен був прийняти постанову, в якій будуть прописані терміни і порядок перерахунку. Однак документ не прийнято, повідомила прессекретар Пенсійного фонду Ганна Швець.
Індексація повинна проводитися щороку, але її терміни визначає уряд. Саме він вирішує, коли призначити перерахунок – в березні, травні або в липні.
Якщо Кабмін піде у відставку, з призначенням міністрів наступного уряду може трапитися заминка, адже не секрет, що в країні дефіцит кадрів.
Крім того, влада повинна вирішувати й інші гострі проблеми, в тому числі і в контексті проблем із залученням фінансування.
У Міністерстві соціальної політики вже роз’яснили: гроші додадуть не всім, але більшості з 11,3 млн нинішніх пенсіонерів. Нагадаємо, в березні 2019 року надбавку отримали близько 10,3 млн пенсіонерів.
Відповідно до закону №1058, пенсії індексуються на 50% зростання середньої зарплати в минулому році порівняно з позаминулим роком плюс 50% інфляції в минулому році. В даному випадку береться зростання середньої зарплати у 2019 році порівняно з 2018 роком і інфляція за 2019 рік.
За даними Держслужби статистики, середньорічна зарплата (січень-грудень) у 2019 році зросла на 18,8% порівняно з 2018 роком. Інфляція за рік в 2019 році склала 4,1%. Тому очікуване зростання пенсій могло б становити 11% (це менше, ніж в минулому році через показник інфляції).
Всі розрахунки вже передано до Міністерства соціальної політики, розповіли у Пенсійному фонді. І додали, що пенсіонерам не слід хвилюватися. Індексацію обов’язково проведуть, але трохи пізніше. Правда, терміни не уточнили.
Нагадаємо, в уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів.