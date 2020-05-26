Інформатака проти «Укравтодора»: глава компанії Кубраков назвав замовників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Олександра Кубракова, мета кампанії - призначення лояльного чиновника на посаду глави «Укравтодору», який би працював за їхніми правилами

Кубраков заявив про інформаційну кампанію проти себе з боку представників «кримінального дорожнього бізнесу»

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков заявив про інформаційну кампанію проти себе з боку представників «кримінального дорожнього бізнесу». Про це Кубраков розповів в відеоблозі на Facebook-сторінці агентства і на сторінці самого керівника.

За словами Кубракова, мета кампанії - призначення лояльного чиновника на посаду глави «Укравтодору», який би працював за їхніми правилами.

«Ми поставили ринок перед вибором: або змінюйтеся, інвестуйте в свої компанії, або нам доведеться прощатися з вами. Частина ринку вибрала найгірше рішення - інвестувати не в техніку, не в людей, а інвестувати в брудні кампанії проти нас», - заявив Кубраков.

За його словами, раніше будь-який замовник дорожніх робіт міг прописувати тендерні вимоги під конкретних виконавців і «Укравтодор» розробив методологію, що визначає єдині критерії, за якими оцінюються компанії.

«Мене атакували, тому що вперше за всю історію Укравтодор не прогнувся перед правилами кримінального дорожнього бізнесу», - підкреслив Кубраков.

Він оприлюднив фрагменти розмов, на яких колишній глава ДАК «Автомобільні дороги України», голова ГО «Всеукраїнська дорожня асоціація» Артем Гриненко заявляє, що його завданням є зняти Кубракова з посади. Фрагменти розмов опублікував блогер Сергій Іванов.

«Гриненко (колишній помічник депутата Артура Герасимова) розповідає, як він за допомогою інформаційних атак планує прибрати з посади Кубракова. Цитати претендують на нетлінність. «Будемо збивати, поки не буде того, який буде з нами працювати» . Або «Бери, хабарі. Хабарі брали всі глави «Укравтодору», але не викидали з ринку наші компанії. Ось що він зробив». Це жесть, на яку повинна бути реакція правоохоронців», - написав Іванов.

Кубраков назвав інші організації, які почали «брудну кампанію»: сайт «Наші гроші», ГО «Ліга антитрасту» і «Всеукраїнська дорожня асоціація». Він зазначив, що записи і матеріали щодо Гриненка та інших учасників атаки будуть передані для розслідування правоохоронцям.

«Укравтодор» оприлюднив аналіз атаки, яка триває на компанію не перший місяць. Кубраков нагадав, що до кінця 2020 українці побачать 4200 км відновлених доріг, що є рекордом з часів незалежності.

«Ця кампанія підтверджує, що ми на правильному шляху», - додав він.