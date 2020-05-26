Велике дорожнє будівництво під загрозою? Укравтодор зробив гучну заяву



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Олександр Кубраков вважає, що Укравтодор почав нарешті наводити лад на ринку

Ділки штовхають державну підприємство до старих корупційних схем та «договорняків», - заява

Проти Укравтодору та його керівництва розв’язали брудну інформаційну кампанію після того, як в Державному агентстві автомобільних доріг почали впроваджувати нові європейські стандарти та відмовились від будівництва доріг дрібними ділянками. Таку заяву сьогодні розповсюдив Укравтодор.

У Державному агентстві автомобільних доріг зазначили, що замовниками брудної інформкампанії стали ділки, незадоволені відмовою від звичних корупційних схем та «договорняків».

«Замість того, щоб адаптуватися до нових умов і працювати у правовому полі, вони вирішили піти найгіршим з можливих шляхів — почали фінансувати замовні та відверто маніпулятивні матеріали проти Укравтодору та, зокрема, голови Укравтодору Олександра Кубракова», - йдеться в заяві пресслужби.

На думку Кубракова, це пов’язано із тим, що Укравтодор почав нарешті наводити лад на ринку.

«Що відбувалося раніше? Уявіть собі широку дорогу, наприклад, Запоріжжя – Маріуполь. Відстань, яка була відремонтована минулого року, складає майже 150 км. Раніше такі дороги дробили на сотні метрів або декілька кілометрів, робили рік за роком. Відповідно, сформувався пул підрядних організацій, які можуть робити сотні метрів, а не сотні кілометрів. Що ми робимо зараз? Ми запроваджуємо систему типових кваліфікаційних вимог до підрядників. Раніше будь-який замовник дорожніх робіт міг прописувати тендерні вимоги під конкретних виконавців. Тепер вимоги високі, єдині та зрозумілі для всіх», - говорить очільник Укравтодору.

Зокрема, запроваджена європейська модель вимог до підрядників дорожніх робіт: наявність досвіду, матеріально-технічної бази та фінансової спроможності. Саме такі правила впроваджені в Європейському Союзі.

Але не всім це подобається. В ЗМІ поширюються однотипні матеріали, які начебто показують бездіяльність Укравтодору. «Рупорами» інформаційної війни проти нових правил стали ГО «Ліга антитрасту» та Всеукраїнська дорожня асоціація, керівник якої Артем Гриненко відверто зізнається, що хоче посунути Кубракова заради власних комерційних інтересів.

«Я працюю на цій посаді пів року. З початку цього року ми почали проект «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Ми говоримо про оновлення 4 200 км доріг державного значення. Це наймасштабніше оновлення доріг за часів незалежності. Для порівняння, минулий рік – це 800 - 900 км доріг було відновлено», - говорить Кубраков.

Голова Укравтодору запевнив, що попри всі брудні інформаційні кампанії Укравтодор продовжує працювати. «Ця кампанія підтверджує, що ми на правильному шляху», - зазначив він та порадив замовникам скандальних публікацій інвестувати в техніку, людей та технології, а не в уявний компромат.

Як повідомляли ЗМІ, заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов намагається встановити контроль над багатомільярдними ресурсами «Укравтодору».