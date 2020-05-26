«Велике будівництво» Зеленського. Журналісти оприлюднили скандальне розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Наші гроші

В рамках ремонту доріг підрядники закуповують велику кількість асфальтобетонних сумішей...

У лютому президент Володимир Зеленський заявив про старт проекту «Велике будівництво» і проанонсував, що в рамках програми планують оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення. У бюджеті на це передбачили рекордні 85 мільярдів гривень. Але значна частина цих коштів витрачається «просто так» – лише через те, що компанії-підрядники закуповують асфальтобетон для ремонтів за суттєво завищеними цінами.

Про це йдеться у сюжеті Марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В рамках ремонту доріг підрядники закуповують велику кількість асфальтобетонних сумішей. Їхня ціна становить близько 50-60% вартості будь-якого тендеру на ремонт. Контролює ціни на асфальт «Укравтодор»: орієнтуючись на моніторинг цін дослідних інститутів, агентство в праві погодити чи не погодити ціни, за якими асфальтобетон закупив підрядник. Журналісти виявили, що ціни на асфальтобетон у найбільших підрядників Укравтодору суттєво вищі, ніж у інших компаній-ремонтників.

За даними платформи «Ліга антитрасту», третину всіх підрядів Укравтодору у 2018-2019 роках отримали три компанії: «Автомагістраль-Південь», «Ростдорстрой» та група компаній «Онур».

У грудні 2019-го року на тендері на ремонт дороги «Київ-Суми-Юнаківка», асфальтобетон ЩМАС-20 коштував для «Автомагістраль-Південь» 2930 гривень за тонну (без ПДВ). За місяць, у січні 2020-го, ця ж суміш обійшлася іншому підприємству — ПрАТ «Хмельницьке ШБУ 56» — у 2393 гривень за тонну, тобто майже на 600 гривень дешевше.

Переплати найчастіше «осідають» у посередників. Для прикладу – дрібнозернистий асфальт у вересні 2019-го фірма «Ростдорстрой» купила у посередника за 2815 гривень за тонну, а посередник – фірма «СКВО» — за 1536 гривень за тонну.

При цьому, за словами очільника Укравтодору Олександра Кубракова, ціни на асфальтобетон агентство контролює і вони є виправданими.

Без контролю Укравтодору ціни на асфальтобетон на тендерах можна було б зменшити дуже простим способом – торгуючись на аукціонах. Однак фірми-фаворити агентства автомобільних доріг торгуються доволі рідко: приміром, «Онур» та «Ростдорстрой» якщо і збивають ціну на тендерах, то не більше ніж на 2%.Схоже, що така ситуація влаштовує «Укравтодор», бо агентство нині хоче «законсервувати» домінуючі позиції компаній-лідерів.

Тут розробили проєкт методичних рекомендацій для тендерів, які фактично пускають на ринок ремонтів тільки компанії-гіганти, в той час як більшість інших підприємств не зможуть проходити за доволі специфічно виписаними кваліфкритеріями. Журналісти виявили, що радник голови «Укравтодору» Євген Петрощук вже розсилав цей проєкт рекомендацій очільникам та заступникам служб автомобільних доріг у регіонах та надавав вказівки по їх розміщенню в умовах тендеру.

Джерело: Bihus.info