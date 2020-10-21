Кравчук озвучив етапи реінтеграції Донбасу



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Кравчук озвучив етапи реінтеграції Донбасу

Леонід Кравчук вважає, що українська влада повинна прийняти пакет законів для успішної реінтеграції регіону

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що для досягнення миру на сході українська влада повинна прийняти пакет законів про реінтеграцію регіону.

Про це він сказав в ефірі Україна 24.

Кравчук додав, що питання реінтеграції є комплексним і повинне включати в себе:

припинення війни;

проведення виборів на непідконтрольних територіях;

формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;

прийняття пакету законів економічного характеру (зокрема законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу).

«Це величезний масив документів, який включає в себе період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій в систему української влади», – підкреслив Кравчук.