Кравчук озвучив етапи реінтеграції Донбасу
Леонід Кравчук вважає, що українська влада повинна прийняти пакет законів для успішної реінтеграції регіону
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що для досягнення миру на сході українська влада повинна прийняти пакет законів про реінтеграцію регіону.
Про це він сказав в ефірі Україна 24.
Кравчук додав, що питання реінтеграції є комплексним і повинне включати в себе:
- припинення війни;
- проведення виборів на непідконтрольних територіях;
- формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;
- прийняття пакету законів економічного характеру (зокрема законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу).
«Це величезний масив документів, який включає в себе період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій в систему української влади», – підкреслив Кравчук.
Наразі українську делегацію в ТКГ очолює перший президент Леонід Кравчук, якого часто критикують через неоднозначні висловлювання щодо ситуації на окупованому Донбасі. Навіть ексголова Верховної Ради Литвин назвав Кравчука «патентованою політичною повією». Більш скандальні заяви натомість зробив заступник Кравчука у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін. Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації. На засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому». Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації. Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі. 21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.
Наразі українську делегацію в ТКГ очолює перший президент Леонід Кравчук, якого часто критикують через неоднозначні висловлювання щодо ситуації на окупованому Донбасі. Навіть ексголова Верховної Ради Литвин назвав Кравчука «патентованою політичною повією».
Більш скандальні заяви натомість зробив заступник Кравчука у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін.
Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.
На засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».
Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.
Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.
21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.