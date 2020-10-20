У столиці Румунії знову вводять жорсткий карантин



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Загалом в Румунії за останню добу зареєстрували близько 3400 випадків коронавірусу, що є новим антирекордом

Таке посилення карантину пов'язане зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу

Влада у Бухаресті (Румунія) прийняла рішення з 20 жовтня закрити ресторани, розважальні заклади та школи. Про це повідомляє Digi24.

Як повідомляється, у місті будуть скасовані усі культурні заходи у приміщеннях. Школярі перейдуть на дистанційне навчання, але дитсадки та позакласні гуртки поки можуть продовжити роботу. У вищих навчальних закладах рішення про дистанційне навчання залишили за керівництвом.

Крім того, до 2 листопада маски стануть обов’язковими у всіх громадських місцях. Зазначається, що на Бухарест припадає більшість випадків зараження Covid-19 в країні. Загалом в Румунії за останню добу зареєстрували близько 3400 випадків коронавірусу, що є новим антирекордом.

Нагадаємо, що Ірландія повертається до локдауну.

Раніше Главком повідомляв, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

Напередодні президент Зеленський назвав умову, за якої Україна повернеться до жорсткого карантину. Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко наполягає: жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 та спосіб контролювати ситуацію з епідемією.В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що влада замість запобігання і зупинення ланцюга поширення епідемії, натомість зосередилася на способах лікування.

Від початку пандемії Covid-19 у всьому світі зафіксовано 40 млн 348 тис. 737 випадків зараження коронавірусом, за минулу добу виявлено 448 тис. 822 зараження.

В Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.