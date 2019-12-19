Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо «зеленої» енергетики, - депутат



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Інвестори брали кредити під те, щоб розгорнути інвестиції в Україні, застосувати нові технології з розвитку «зеленої» енергетики, - Волинець

У разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо «зеленого» тарифу, інвестори, які фінансують проекти з розвитку альтернативної енергетики, звернуться до судів та витребують значні компенсації від держави.

Про це заявив народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики на ЖКП голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи ініційований головою комітету Андрієм Герусом провал голосування по законопроекту №2543.

«Справа в тому, що інвестори підуть в суд. Вони брали кредити під те, щоб розгорнути інвестиції в Україні, застосувати нові технології з розвитку зеленої енергетики. В даному випадку змінюються правила гри», - сказав Волинець.

Як повідомлялось раніше, 26 листопада уряд Іспанії схвалив план із забезпечення додаткової стабільної винагороди проєктам відновлюваної енергетики з метою домогтися відкликання судових позовів від інвесторів після ретроспективного скорочення виплат раніше.

За словами міністра довкілля Терези Рібери, ці нові виплати допоможуть відновити «довіру, стабільність і передбачуваність» для інвесторів. Нагадаємо, що Іспанія в 2013 році здійснила ретроспективний перегляд тарифів на зелену електроенергію.

У 2017 року уряд програв у Міжнародному центрі зі врегулювання інвестиційних спорів ООН (ICSID), що входить до групи організацій Світового банку, за позовом інвесторів, які постраждали від зниження субсидій на відновлювану енергію, і була зобов'язана виплатити 128 млн євро основної суми, а також відсотки.

Згідно з рішенням суду, іспанський уряд порушив статтю 10 Договору до Енергетичної Хартії, позбавивши цим самим інвесторів справедливого й рівноправного режиму. Нагадаємо, проект закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543) був зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року.

Один із співавторів законопроекту, народний депутат України Максим Єфімов, заявив, що проект є компромісним і сприятиме вирішенню проблем на ринку «зеленої» енергетики, а також наголосив на його підтримці більшістю учасників ринку. На засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроект не знайшов підтримки депутатів. Проти проголосували депутати з фракції «Слуга народу», в том числі, голова комітету з енергетики Андрій Герус.

Президент України Володимир Зеленський 27 листопада на Українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни «зеленого» тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.