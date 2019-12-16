З ініціативи Геруса влада відмовляється від пошуку компромісу з інвесторами щодо «зеленого» тарифу, - нардеп



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Посольства Данії, Норвегії та Швеції закликали до необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні «зелених» тарифів заради збереження інвестпривабливості України

Законопроект 2543 був провалений на засіданні комітету Верховної Ради з енергетики, який очолює Андрій Герус, - Кучеренко

Українська влада відмовляється йти на компроміс з інвесторами щодо «зеленого» тарифу. Узгоджений законопроект 2543 був провалений комітетом Верховної Ради з енергетики, який очолює Андрій Герус.

Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook за підсумками зустрічі депутатів з Директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем.

«Звертаю увагу, на неготовність сьогодні йти на компроміс з інвесторами у ВДЕ. Компромісний законопроект щодо зниження «зеленого» тарифу 2543 був провалений комітетом, а Міністерство і Регулятор пропонують проекти, які передбачають нецивілізований ретроспективний перегляд тарифів, націоналізацію об'єктів інвесторів та інші ініціативи, оцінку яких ми дуже чекаємо від вас, як європейців», - написав Кучеренко.

Він закликав представників енергоспівтовариства зайняти більш жорстку позицію стосовно оцінки реалізації українською владою енергореформи. Та наголосив на необхідності спілкування з європейськими колегами в більш широкому форматі, оскільки винесення рішень енергетичного комітету ВР монополізовано його головою Андрієм Герусом.

«Ми просимо енергоспівтовариство проявити більш жорстку позицію по відношенню до завершення курсу реформи енергоринку, його лібералізації і руху до інтеграції в європейський ринок. А також просимо, щоб увесь комітет мав можливість взаємодії з Енергоспівтовариством. Так як сьогодні його повістка повністю монополізована однією людиною. Ми хочемо чути вашу позиції більш широко, і хочемо, щоб ви чули позицію всього комітету з принципових питань», - написав Кучеренко.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації «зеленого» тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за «зеленим» тарифом на ринку енергетики.

На засіданні парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроект не знайшов підтримки депутатів – підтримали законопроект 8 з 17 членів комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП. Проти голосували члени комітету від фракції «Слуга народу» на чолі з головою комітету Герусом.

В оприлюдненому 12 грудня листі на ім'я міністра енергетики Олексія Оржеля і голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса, посольства Данії, Норвегії та Швеції закликали до необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні «зелених» тарифів заради збереження інвестпривабливості України і продовження розвитку відновлюваних джерел енергії.