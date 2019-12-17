  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Законопроєкт 2543, провалений комітетом Геруса - запорука надходження інвестицій в Україну, - депутат

    • Розсилка
    На думку депутатки, вирішення владою питання &laquo;зеленого&raquo; тарифу буде показовим для інвесторів - Законопроєкт 2543, провалений комітетом Геруса - запорука надходження інвестицій в Україну, - депутат
    На думку депутатки, вирішення владою питання «зеленого» тарифу буде показовим для інвесторів

    Розвиток відновлювальних джерел енергії в якості мети був зафіксований в енергетичній стратегії України до 2035 року і в договорі про Асоціацію з Європейським Союзом, - Буймістер

    Ухвалення законопроєкту «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543) є запорукою надходження інвестицій в Україну.

    Про це заявила народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер після засідання комітету Верховної Ради з енергетики, члени якого на чолі з головою комітету Андрієм Герусом відмовились підтримати законопроект.

    Депутат нагадала, що розвиток відновлювальних джерел енергії в якості мети був зафіксований як в енергетичній стратегії України до 2035 року, так і в договорі про Асоціацію з Європейським Союзом. І за останній час в цю галузь було інвестовано понад 9 мільярдів доларів. Проте в разі ухвалення владою рішення про ретроспективний перегляд «зеленого» тарифу інвестори звернуться до міжнародних судів. Та наголосила, що запропонований депутатами комітету з питань економічного розвитку законопроект 2543 є компромісним рішенням, яке влаштовує інвесторів.

    «Інвестиції у відновлювальні джерела енергії уже принесли Україні понад $9 мільярдів. І інвестиції сьогодні можуть бути стягнуті через суди, якщо ми цей законопроєкт не приймемо. Ініціативи щодо ретроспективної зміни тарифу завжди дуже чутливі для учасників ринку і завжди дуже багато уваги інвесторів», - сказала Буймістер.

    На думку депутатки, вирішення владою питання «зеленого» тарифу буде показовим для інвесторів та визначальним щодо їх готовності фінансувати проекти в інших галузях України. «Без відновлюваних джерел енергії у нас не буде інвестицій в принципі. Ні в енергетичну галузь України, ні в інші галузі. Всі інвестиції у відновлювальні джерела енергії здебільшого профінансові міжнародними банками і міжнародними інвесторами. Тому ми можемо просто втратити обличчя як країна і порушити всі обіцянки нашого президента щодо підтримки інвестиційного клімату», - сказала Буймістер.

    Нагадаємо, проект закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року. Один із співавторів законопроекту, народний депутат України Максим Єфімов, заявив, що проект є компромісним і сприятиме вирішенню проблем на ринку «зеленої» енергетики, а також наголосив на його підтримці більшістю учасників ринку. Проте, 13 грудня на засіданні комітету Верховної ради з питань енергетики і комунальних послуг депутати з фракції «Слуга народу» на чолі з керівником комітету Андрієм Герусом відмовилися підтримати законопроект №2543 «Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики». Законопроект підтримали лише 8 з 17 присутніх на засіданні, що представляють опозиційні фракції. Проти голосували депутати від фракції «Слуга народу», в т.ч. голова комітету Андрій Герус.

    Верховна Рада США тарифи інвестиції депутат закон альтернативна енергетика Андрій Герус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ