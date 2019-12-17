Законопроєкт 2543, провалений комітетом Геруса - запорука надходження інвестицій в Україну, - депутат



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На думку депутатки, вирішення владою питання «зеленого» тарифу буде показовим для інвесторів

Розвиток відновлювальних джерел енергії в якості мети був зафіксований в енергетичній стратегії України до 2035 року і в договорі про Асоціацію з Європейським Союзом, - Буймістер

Ухвалення законопроєкту «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543) є запорукою надходження інвестицій в Україну.

Про це заявила народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер після засідання комітету Верховної Ради з енергетики, члени якого на чолі з головою комітету Андрієм Герусом відмовились підтримати законопроект.

Депутат нагадала, що розвиток відновлювальних джерел енергії в якості мети був зафіксований як в енергетичній стратегії України до 2035 року, так і в договорі про Асоціацію з Європейським Союзом. І за останній час в цю галузь було інвестовано понад 9 мільярдів доларів. Проте в разі ухвалення владою рішення про ретроспективний перегляд «зеленого» тарифу інвестори звернуться до міжнародних судів. Та наголосила, що запропонований депутатами комітету з питань економічного розвитку законопроект 2543 є компромісним рішенням, яке влаштовує інвесторів.

«Інвестиції у відновлювальні джерела енергії уже принесли Україні понад $9 мільярдів. І інвестиції сьогодні можуть бути стягнуті через суди, якщо ми цей законопроєкт не приймемо. Ініціативи щодо ретроспективної зміни тарифу завжди дуже чутливі для учасників ринку і завжди дуже багато уваги інвесторів», - сказала Буймістер.

На думку депутатки, вирішення владою питання «зеленого» тарифу буде показовим для інвесторів та визначальним щодо їх готовності фінансувати проекти в інших галузях України. «Без відновлюваних джерел енергії у нас не буде інвестицій в принципі. Ні в енергетичну галузь України, ні в інші галузі. Всі інвестиції у відновлювальні джерела енергії здебільшого профінансові міжнародними банками і міжнародними інвесторами. Тому ми можемо просто втратити обличчя як країна і порушити всі обіцянки нашого президента щодо підтримки інвестиційного клімату», - сказала Буймістер.

Нагадаємо, проект закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року. Один із співавторів законопроекту, народний депутат України Максим Єфімов, заявив, що проект є компромісним і сприятиме вирішенню проблем на ринку «зеленої» енергетики, а також наголосив на його підтримці більшістю учасників ринку. Проте, 13 грудня на засіданні комітету Верховної ради з питань енергетики і комунальних послуг депутати з фракції «Слуга народу» на чолі з керівником комітету Андрієм Герусом відмовилися підтримати законопроект №2543 «Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики». Законопроект підтримали лише 8 з 17 присутніх на засіданні, що представляють опозиційні фракції. Проти голосували депутати від фракції «Слуга народу», в т.ч. голова комітету Андрій Герус.