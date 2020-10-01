«Івано-Франківськгаз» на підготовку до опалювального сезону виділяє 33 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Газовики наголошують, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно, підготовку внутрішньобудинкових мереж повинні здійснити і споживачі

«Івано-Франківськгаз» закінчує підготовку до опалювального сезону. Наразі замінено понад 26 км сталевих підземних газопроводів на поліетиленові, модернізовано 20 шафових газорегуляторних пунктів та здійснено ряд інших робіт, які забезпечать стабільну доставку природного газу понад 400 тис. споживачам.

Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання споживачам. У 2020 році на ці заходи передбачено 32.9 млн грн.

Особливу увагу приділено модернізації зношеної газорозподільної системи. Газорозподільна система Прикарпаття є однією з найстаріших в Україні, більшість труб прокладалися в 50-60 роках минулого століття, тому реконструкція мереж Івано-Франківщини потребує комплексного підходу та значних матеріальних ресурсів і часу. Найбільше газопроводів вдалося замінити в Косівському, Рогатинському, Богородчанському, Городенківському, Надвірнянському та Коломийському районах, де близько 10% газових мереж є зношеними.

Окрім того, фахівці підприємства провели комплексно-приладне обстеження майже 8,2 тис. км підземних газопроводів області та моніторинг газових мереж шляхом їх періодичного обходу. Було виявлено понад 48 тис. місць пошкоджень ізоляції та проведено роботи з їх усунення.

«Щороку наше підприємство виділяє значні кошти на комплексні заходи з підготовки до опалювального періоду, передусім модернізацію, капітальний ремонт та заміну елементів системи газопостачання нашої області. Однак, в період пандемії особливо загострилась проблема оплати за доставку газу нашими клієнтами. Компанія постійно недоотримує кошти, – розповідає головний інженер АТ «Івано-Франківськгаз» Андрій Витрикуш. - На даний час заборгованістю споживачів становить 50 млн грн. Тому нам вдалося провести заміну та капітальний ремонт лише 26,3 км мереж замість 29,3 км. В той час як технічно непридатних 1062 км газопроводів».

Газовики наголошують, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно, підготовку внутрішньобудинкових мереж повинні здійснити і споживачі.

Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, газові мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку – його господареві, в офісах або в загальногромадській споруді – юридичній особі, яка є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування. Для багатоповерхового житла такою точкою, як правило, є засувка на вводі газової труби в будинок. Якщо балансоутримувачі чи власники не забезпечили обслуговування мереж, не уклали договір з газорозподільною компанією чи спеціалізованою організацією, які мають дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт, то нема жодної гарантії, що взимку споживачі не залишаться без газу.