Американський військовий літак аварійно сів в Одесі



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Літак C-130 Hercules Фото: Думская

У літака відмовив один із чотирьох двигунів

Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules в середу, 30 вересня, здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту. За даними Думської, у нього відмовив один з двигунів.

Відзначається, що борт вилетів до Одеси з американської бази Рамштайн, розташованої в Німеччині. У польоті у нього відмовив один з чотирьох двигунів. Зараз екіпаж займається вирішенням цієї проблеми.

До слова, цей літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценування вторгнення, яке пройшло 6 липня 2019 року, зібрало всіх глав держав антигітлерівської коаліції, крім Путіна.

Тоді на машину нанесли так звані «смуги вторгнення - білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласів C-47, який викидав парашутистів на французьку землю.

До слова, 30 вересня над французькою столицею Парижем пролетів літак-винищувач, який налякав мешканців і гостей міста через те, що звук від його польоту нагадував потужний вибух.