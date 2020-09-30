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    Американський військовий літак аварійно сів в Одесі

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    <div class="post-item__photo-author">Літак C-130 Hercules</div> - Американський військовий літак аварійно сів в Одесі
    Літак C-130 Hercules
    Фото: Думская

    У літака відмовив один із чотирьох двигунів

    Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules в середу, 30 вересня, здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту. За даними Думської, у нього відмовив один з двигунів.

    Відзначається, що борт вилетів до Одеси з американської бази Рамштайн, розташованої в Німеччині. У польоті у нього відмовив один з чотирьох двигунів. Зараз екіпаж займається вирішенням цієї проблеми.

    До слова, цей літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценування вторгнення, яке пройшло 6 липня 2019 року, зібрало всіх глав держав антигітлерівської коаліції, крім Путіна.

    Тоді на машину нанесли так звані «смуги вторгнення - білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласів C-47, який викидав парашутистів на французьку землю.

    До слова, 30 вересня над французькою столицею Парижем пролетів літак-винищувач, який налякав мешканців і гостей міста через те, що звук від його польоту нагадував потужний вибух.

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