Частина Києва залишилась без води (адреси)



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У частині будинків у столиці зникла вода

У столиці планові та аварійні відключення водопостачання

Сьогодні, 29 вересня, у зв’язку із плановими технічними роботами відсутнє водопостачання за низкою адрес у Києві.

Про це повідомляє Київводоканал.

Так, відключено водопостачання:

З 9:00 до 19:00 29 вересня

вул. Камишанська, 4а, 4

З 19:00 29 вересня до 05:00 30 вересня

вул. Федорова, 29/1;

вул. Ямська, 6/1, 6/31, 3/5, 14/6, 18/20, 22, 24, 28, 28/1, 30, 32, 29;

вул. Малевича, 40.

Крім того, через пошкодження на водомережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Копилівська, 23

вул. Івана Їжакевича, 14

пр-т. Оболонський, 14Є

пр-т. Володимира Маяковського, 15

вул. Булгакова, 12

вул. Танкістів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24

«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - повідомив Київводоканал.