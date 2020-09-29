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    Новини

    Частина Києва залишилась без води (адреси)

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    У частині будинків у столиці зникла вода - Частина Києва залишилась без води (адреси)
    У частині будинків у столиці зникла вода

    У столиці планові та аварійні відключення водопостачання

    Сьогодні, 29 вересня, у зв’язку із плановими технічними роботами відсутнє водопостачання за низкою адрес у Києві.

    Про це повідомляє Київводоканал.

    Так, відключено водопостачання:

    З 9:00 до 19:00 29 вересня

    • вул. Камишанська, 4а, 4

    З 19:00 29 вересня до 05:00 30 вересня

    • вул. Федорова, 29/1;
    • вул. Ямська, 6/1, 6/31, 3/5, 14/6, 18/20, 22, 24, 28, 28/1, 30, 32, 29;
    • вул. Малевича, 40.

    Крім того, через пошкодження на водомережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Копилівська, 23
    • вул. Івана Їжакевича, 14
    • пр-т. Оболонський, 14Є
    • пр-т. Володимира Маяковського, 15
    • вул. Булгакова, 12
    • вул. Танкістів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24

    «Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - повідомив Київводоканал.

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