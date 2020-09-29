Частина Києва залишилась без води (адреси)
У столиці планові та аварійні відключення водопостачання
Сьогодні, 29 вересня, у зв’язку із плановими технічними роботами відсутнє водопостачання за низкою адрес у Києві.
Про це повідомляє Київводоканал.
Так, відключено водопостачання:
З 9:00 до 19:00 29 вересня
- вул. Камишанська, 4а, 4
З 19:00 29 вересня до 05:00 30 вересня
- вул. Федорова, 29/1;
- вул. Ямська, 6/1, 6/31, 3/5, 14/6, 18/20, 22, 24, 28, 28/1, 30, 32, 29;
- вул. Малевича, 40.
Крім того, через пошкодження на водомережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Копилівська, 23
- вул. Івана Їжакевича, 14
- пр-т. Оболонський, 14Є
- пр-т. Володимира Маяковського, 15
- вул. Булгакова, 12
- вул. Танкістів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24
«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - повідомив Київводоканал.