«Івано-Франківськгаз Збут» пояснив, чому зростають його борги перед «Нафтогазом»



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Борг «Івано-Франківськгаз Збуту» перед «Нафтогазом» складає 149 млн грн

З жовтня 2018 року усі клієнти «Івано-Франківськгаз Збут» вперше отримали платіжки із зазначенням обсягу використаного газу в стандартних умовах. Якщо для шкіл, лікарень, бюджетних установ та промисловості приведення до стандартних умов використаного газу стало обов`язковим та застосовується ще з грудня 2015 року, то для населення це робиться вперше. Через тимчасову заборону на впровадження єдиних правил обліку газу, виник борг ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» перед НАК «Нафтогаз України» на суму 149 млн грн.

В листопаді всі споживачі газу на Прикарпатті отримають рахунки, в яких об’єм газу приведений до стандартних умов. Згідно закону України «Про ринок природного газу» та низки інших нормативних документів, з грудня 2015 року приведення до стандартних умов об’єму використаного газу стало обов`язковим для всіх категорій споживачів. Виключенням стало населення – проведення такого корегування для побутових споживачів до цього часу було унеможливлене через рішення державних органів влади. Натомість «Івано-Франківськгаз Збут» протягом всього часу отримував блакитне паливо від оптового постачальника НАК «Нафтогаз України» тільки приведене до стандартних умов. У зв’язку з цим, з 01.12.2015 по 01.10.2018 рр. несплаченими, але спожитими населенням Івано-Франківської області є понад 22 млн кубів газу на суму 149 млн грн.

Приведення до стандартних умов пов`язане із тим, що температура безпосередньо впливає на облік газу. При охолоджені відбувається зменшення об`єму газу, а при нагріванні - збільшення. Тому для коректних розрахунків споживання газу приводять до стандартних умов – згідно закону «Про ринок природного газу» це температура +20С та тиск 760 мм рт.ст.

«Якби споживання газу у клієнтів «Івано-Франківськгаз Збуту» протягом року було рівномірним, то такі сезонні коливання компенсували б один одного. Але 88% поставок газу припадає на опалювальний сезон. Тож, в разі не приведення споживання до стандартних умов, нарощується обсяг несплати за газ в міру зростання загального споживання газу», - сказав директор «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів.

Наразі, відповідно до постанови Кабміну № 867, однією з умов гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості «Івано-Франківськгаз Збуту» перед НАК «Нафтогазом». Іншими словами, починаючи з 1 листопада, неплатежі місцевої постачальної компанії не повинні перебільшити загальну суми боргу по побутовим споживачам, зафіксовану станом на 1 жовтня 2018 року.

В рахунках за газ також зазначена довідкова інформація по кожному клієнту щодо різниці в об’ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року, що призвела до появи боргу перед НАК «Нафтогаз України». Відтак, постачальник звертається до органів влади щодо невідкладного всебічного вирішення проблеми даної заборгованості.

В той же час, 23 листопада НКРЕКП на своєму засіданні не дозволяє операторам ГРМ приводити об’єм спожитого природного газу до стандартних умов, що унеможливлює проведення об’єктивних та прозорих розрахунків між учасниками ринку. Крім того, зазначають в компанії, держрегулятор даним рішенням також суперечить вимогам власних нормативних документів, - зокрема, Кодексу ГРМ, а головне - ЗУ «Про ринок природного газу».

В свою чергу, Асоціація газового ринку України, вивчивши ситуацію, звернулась до Європейського енергетичного співтовариства через заборону обліковувати газ за європейськими стандартами. Адже, як стверджують у «Івано-Франківськгаз Збуті», такі дії свідомо гальмують реформи на ринку газу, а також спотворюють розрахунки та односторонньо дискримінують учасників ринку.