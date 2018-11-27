Швейцарія відклала укладання угоди з ЄС на 2019 рік



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Відносини між ЄС і Швейцарією регулюються приблизно 100 двосторонніми угодами, що Брюссель хоче замінити одним договором

Уряд Швейцарії заявив, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні.

Швейцарський уряд відтермінував укладання угоди з ЄС, що регулюватиме відносини між країною і блоком, до 2019 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Швейцарський уряд має намір завершити угоду з Європейським Союзом щодо нового договору про регулювання їх відносин, у 2019 році, відклавши графік узгодження, згідно з яким обидві сторони планували завершити укладання цього року», - йдеться у повідомленні.

Угода, що тісно пов'язувала б країну, що не є членом ЄС, з її найбільшим торговельним партнером, мала бути підписана ще на початку 2018 року. Однак уряд Швейцарії заявив, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні.

Як відомо, відносини між ЄС і Швейцарією регулюються приблизно 100 двосторонніми угодами, що Брюссель хоче замінити одним договором. ЄС минулого року надав швейцарській фондовій біржі лише один рік доступу до єдиного ринку з можливістю продовження, яка пов'язана з узгодженням нового договору.

Брюссель пропонує Берну підписати договір, згідно з яким Швейцарія прийме закони ЄС, що регулюють єдиний ринок, а за це отримає розширений доступ до нього. Брюссель також хоче, щоб Європейський суд і надалі мав право врегульовувати будь-які суперечки.

У короткому викладі своїх політичних завдань на наступний рік Швейцарія також заявила, що вона стежить за виходом Британії з ЄС та готує пропозиції щодо майбутніх двосторонніх зв'язків.