Швейцарія відклала укладання угоди з ЄС на 2019 рік
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Уряд Швейцарії заявив, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні.
Швейцарський уряд відтермінував укладання угоди з ЄС, що регулюватиме відносини між країною і блоком, до 2019 року. Про це повідомляє агентство Reuters.
«Швейцарський уряд має намір завершити угоду з Європейським Союзом щодо нового договору про регулювання їх відносин, у 2019 році, відклавши графік узгодження, згідно з яким обидві сторони планували завершити укладання цього року», - йдеться у повідомленні.
Угода, що тісно пов'язувала б країну, що не є членом ЄС, з її найбільшим торговельним партнером, мала бути підписана ще на початку 2018 року. Однак уряд Швейцарії заявив, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні.
Як відомо, відносини між ЄС і Швейцарією регулюються приблизно 100 двосторонніми угодами, що Брюссель хоче замінити одним договором. ЄС минулого року надав швейцарській фондовій біржі лише один рік доступу до єдиного ринку з можливістю продовження, яка пов'язана з узгодженням нового договору.
Брюссель пропонує Берну підписати договір, згідно з яким Швейцарія прийме закони ЄС, що регулюють єдиний ринок, а за це отримає розширений доступ до нього. Брюссель також хоче, щоб Європейський суд і надалі мав право врегульовувати будь-які суперечки.
У короткому викладі своїх політичних завдань на наступний рік Швейцарія також заявила, що вона стежить за виходом Британії з ЄС та готує пропозиції щодо майбутніх двосторонніх зв'язків.