Як блекаут вплине на ринок пального: прогноз експертів

Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні

Весняна криза із дефіцитом пального не повториться. Якісь локальні катаклізми не виключені, але вони траплялися й до війни. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, посилаючись на слова низки експертів.

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За словами Куюна, питання про ситуацію на ринку пального він ставив очільнику WOG Андрію Пивоварському, спiвзасновнику столичної мережі АЗС KLO В’ячеславові Стешенку та керуючій партнерці цієї ж мережі Наталії Малецькій, а також віце-президенту мережі ОККО Юрію Кучабському. І отримав від них практично однакові відповіді.

«Ціни: особливих коливань не передбачається. Більш того, цілком можливе зниження цін, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються попередніми за рахунок попиту та логістичних факторів, в тому числі й погодних умов. По мірі насичення ринку буде зниження. Зокрема ОККО наприкінці тижня поновила оптовий продаж дизпалива. З бензином ще треба попрацювати», – розповів Сергій Куюн.

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Що ж до проблем, котрі можуть виникнути через блекаут, то понад 90% вказаних мереж все з генераторами, більш того, формують резервний фонд та ремонтні бригади.

«Збільшують запаси товарів в магазинах, розширюють кількість місць у кафе, обладнують додатковими пристроями – чайниками, мікрохвильовками, розетками тощо. Просять не тягнути їх собою на АЗК – там це вже є», – стверджує Куюн.

Нагадаємо, найближчі два тижні ціни на пальне знижуватися не будуть, але з початком свят обсяги споживання пального зменшаться, а це і вплине на ціну.

Раніше на ринку постачання пального виникла напруженість, зокрема через масове використання генераторів, проте панікувати українцям не варто. У цьому запевнив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.