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Як блекаут вплине на ринок пального: прогноз експертів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як блекаут вплине на ринок пального: прогноз експертів
Експерти не прогнозують цінових коливань на ринку пального
фото з відкритих джерел

Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні

Весняна криза із дефіцитом пального не повториться. Якісь локальні катаклізми не виключені, але вони траплялися й до війни. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, посилаючись на слова низки експертів.

За словами Куюна, питання про ситуацію на ринку пального він ставив очільнику WOG Андрію Пивоварському, спiвзасновнику столичної мережі АЗС KLO В’ячеславові Стешенку та керуючій партнерці цієї ж мережі Наталії Малецькій, а також віце-президенту мережі ОККО Юрію Кучабському. І отримав від них практично однакові відповіді.  

«Ціни: особливих коливань не передбачається. Більш того, цілком можливе зниження цін, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються попередніми за рахунок попиту та логістичних факторів, в тому числі й погодних умов. По мірі насичення ринку буде зниження. Зокрема ОККО наприкінці тижня поновила оптовий продаж дизпалива. З бензином ще треба попрацювати», – розповів Сергій Куюн.

Що ж до проблем, котрі можуть виникнути через блекаут, то понад 90% вказаних мереж все з генераторами, більш того, формують резервний фонд та ремонтні бригади.

«Збільшують запаси товарів в магазинах, розширюють кількість місць у кафе, обладнують додатковими пристроями – чайниками, мікрохвильовками, розетками тощо. Просять не тягнути їх собою на АЗК – там це вже є», – стверджує Куюн.

Нагадаємо, найближчі два тижні ціни на пальне знижуватися не будуть, але з початком свят обсяги споживання пального зменшаться, а це і вплине на ціну.

Раніше на ринку постачання пального виникла напруженість, зокрема через масове використання генераторів, проте панікувати українцям не варто. У цьому запевнив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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Теги: блекаут криза пальне перемога ринок санкції

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