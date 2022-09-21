Рада повернула акциз на пальне

За законопроєкт №7668-д проголосували 255 народних депутатів

Сьогодні Верховна Рада встановила акциз на пальне 100 за 1 тис. літрів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних депутатів.

Згідно з його положеннями повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100 євро/1000 літрів;

дизель 100 євро/1000 літрів;

біопаливо 100 євро/1000 літрів;

газ 52 євро/1000 літрів.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. «Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану», – зазначив депутат.

Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. До відома, усі пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року.

Нагадаємо, Петро Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям.

До відома, у Києві дедалі частіше з’являються так звані заправні «бочки» – нелегальні заправки з пальним сумнівної якості. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.