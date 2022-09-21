Рада повернула акциз на пальне
За законопроєкт №7668-д проголосували 255 народних депутатів
Сьогодні Верховна Рада встановила акциз на пальне 100 за 1 тис. літрів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних депутатів.
Згідно з його положеннями повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100 євро/1000 літрів;
- дизель 100 євро/1000 літрів;
- біопаливо 100 євро/1000 літрів;
- газ 52 євро/1000 літрів.
ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. «Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану», – зазначив депутат.
Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. До відома, усі пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року.
Нагадаємо, Петро Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям.
До відома, у Києві дедалі частіше з’являються так звані заправні «бочки» – нелегальні заправки з пальним сумнівної якості. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
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