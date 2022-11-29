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Що буде з цінами на пальне через бум генераторів та блекаут: роз'яснення

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Що буде з цінами на пальне через бум генераторів та блекаут: роз'яснення
Адже ажіотаж зіграв не останню роль у травневій паливній кризі
Фото з відкритих джерел

Роздрібна ціна на пальне найближчим часом може зрости до 1 грн/л

На ринку постачання пального виникла напруженість, зокрема через масове використання генераторів, проте панікувати українцям не варто. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він проіспектував ситуацію із заправками на трасі Київ-Бориспіль та розібрався із проблемами стосовно постачання різних видів палива. 

«Доповідаю: всі станції (на трасі Київ-Бориспіль, – ред.), а це понад 10 об’єктів різних брендів, працюють. Половина з них були взагалі без машин, навіть на «Сокарі» біло порожньо. Як завжди, більш людно, але без черг, було на ОККО. «Пишуть, що криза, а у вас повний асортимент на стелі, це як?», – питаю у дівчини на касі комплексу AMIC. «Та зранку були люди, а зараз мабуть всі на роботу поїхали. В нас пальне є», – відповідає вона, пропонуючи прикласти картку до терміналу (теж, до речі, ознака покращення). Так кризи не виглядають», – переконаний експерт.

Куюн повідомив, що наразі є напруга у сфері постачання, яка спричинена збігом декількох обставин:

  • На 7-10 днів була зупинена навігація у Румунії та Болгарії та у молдавському Джерджулешті через погодні умови – шторм та погана видимість. Це призвело до затримки законтрактованих вантажів. Зараз рух вже пішов.
  • Через блекаут митниця працює з перебоями. На кордоні стоять тисячі машин з разноманітними вантажами. Споживання в країні дещо зросло, хоча всі мережі налаштували закупівлі з прогнозом на сезонне зниження або принаймні стабільність. Чуєте гуркіт генератору – ото воно. А ще більше ви не чуєте, бо на них почали працювати промислові підприємства, мобільні вишки та купа всього іншого, які споживають декілька десятків, а іноді й сотні літрів на добу кожен.
  • Друга за величиною мережа АЗС «Укрнафти» (540 АЗС) після «націоналізації» опинилась без постачання пального, яке здійснювала група «Приват». Відповідно, компанія почала шукати пальне й спричинила додатковий тиск на ринок, який, звісно, такого клієнта не чекав.

У такій ситуації, переконаний Куюн, панікувати не варто. Адже ажіотаж зіграв не останню роль у травневій кризі.

«Ринок має багато стимулів для нарощування постачань й це вже відбувається. Це ж справжня удача отримати додаткові обсяги реалізації у зазвичай «мертвий» сезон!» – переконаний він.

Щодо зростання закупівельної, оптової ціни, то це пов’язано з тим, що наші закордонні контрагенти «тримають руку на пульсі й тут, як то кажуть, джаст бізнес». Зростання роздрібних цін зумовлено також зростанням витрат на використання генераторів, пояснив Куюн.

«Залежно від інтенсивності використання генераторів і та обсягів продажу, роздрібна ціна може зрости до 1грн/л. Для якихось трагічних коливань немає ніяких підстав. За тиждень-другий згадані вище обставини зникнуть», – повідомив експерт. До слова, фахівці вважають, що ринок буде в змозі забезпечити зростання парку генераторів на 100 тис. одиниць на місяць й навіть більше. 

До слова, фахівці вважають, що ринок буде в змозі забезпечити зростання парку генераторів на 100 тис. одиниць на місяць й навіть більше.

Крім того, держава віднині контролюватиме понад 600 АЗС та стає №2 на ринку за кількістю станцій.

Теги: бізнес ціни авторинок пальне

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