Експерти прогнозують зниження ціни на пальне: деталі

Наразі триває пік споживання пального

Найближчі два тижні ціни на пальне знижуватися не будуть, але з початком свят обсяги споживання пального зменшаться, а це і вплине на ціну. Про це заявив директор групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі Еспресо.

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«Найближчі два тижні будуть важкими. Ще триває пік споживання пального, тому що зараз йде збір кукурудзи та соняшника, а це теж збільшило навантаження на паливний ринок. Також Європа нас зараз не дуже балує вільними обсягами, бо їх немає через те, що 5 грудня вступило у дію нафтове ембарго. Відповідно, у Європі нема зайвої сировини на перероблення», – зазначив Льоушкін.

Директор групи компаній Prime додав, що доставка нафти танкерами з Саудівської Аравії є поки новою логістикою і ще невідпрацьована, щоб європейські НПЗ (нафтопереробні заводи – ред.) могли стати на ті самі обсяги, які виробляли до нафтового ембарго. Зрозуміло, що на це потрібен деякий час.

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«Тому два тижні будуть важкими й ціни точно не будуть знижуватися, але з початком свят, можливо, десь за три тижні, коли почнуть знижуватися обсяги споживання, то і ціни можуть зменшитися. Я прогнозую зниження ціни на пальне у січні», – сказав Льоушкін.

Нагадаємо, на ринку постачання пального виникла напруженість, зокрема через масове використання генераторів, проте панікувати українцям не варто. У цьому запевнив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.