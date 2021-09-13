Єхануров розказав, як через тиск силовиків Україна втратила 14 тисяч робочих місць

«З 30 тисяч робочих місць Бахматюк закрив 14 тисяч, тому що його обклали силовики», – Єхануров

Колишній прем'єр-міністр, депутат кількох скликань, а нині професор кафедри економіки підприємства економічного факультету Київського національного університету імені Шевченка Юрій Єхануров розповів, як розвиток економіки України гальмується через тиск силовиків на бізнес.

Країна повинна поставити перед собою завдання стати лідером Східної Європи, однак існує багато факторів, які не дають нам цього зробити. Зокрема, і тиск силовиків на український бізнес. Про це Юрій Єхануров розповів в інтерв’ю «Фактам». Повідомляють Українські новини.

Як приклад Єхануров розповів про те, як тиск силовиків на бізнес знищує робочі місця: «Новому бізнесу серйозно дістається. Один мій колишній студент, дуже талановита людина, нічого не приватизував, все створив сам з нуля. У нього півтора десятка підприємств, у тому числі побудована ним взуттєва фабрика в Черкаській області, що випускає дитяче взуття. У нього було шість магазинів, де він продавав продукцію. Усі ці точки він уже закрив, а взуття робить тепер на замовлення міжнародних брендів на експорт. Тому що силовики його обклали з усіх боків. Він сказав: «Я не дам нікому ані копійки», – і ліквідував 400 робочих місць».

«Приклад більшого масштабу. В інтерв'ю Дмитру Гордону відомий підприємець Олег Бахматюк, який побудував цілу мережу птахофабрик, розповів, що почав забезпечувати яйцями спочатку Україну, незабаром Європу, потім перейшов на Близький Схід і планував розвивати цей бізнес аж до Китаю. Наприклад, в Ірак постачав один мільярд яєць на рік, – розповідає Юрій Єхануров. – Сьогодні не постачає нічого. З 30 тисяч робочих місць він закрив 14 тисяч, тому що його теж обклали силовики. При цьому вигравав суди один за іншим. На запитання Гордона, що він робить з вердиктами суду, Бахматюк відповів: «Поміщаю в рамочку і вішаю на стінку. Отримую моральне задоволення».

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням – їх отримали вкладники банку. Сам бізнесмен заявив, що через тиск силовиків зупинились 37 підприємств, без роботи залишились 14 тисяч українців.