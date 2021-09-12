Нардепи хочуть заборонити сексизм і дискримінацію в рекламі. Чи постраждає бізнес?

І чоловіки, і жінки не люблять зображення оголених тіл, якщо вони не пов'язані безпосередньо з послугою, що рекламується

32% споживачів та споживачок готові скаржитися на сексистську рекламу

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про заборону сексизму і дискримінації в рекламі.

Чи постраждає від цього бізнес і споживачі?

Аж ніяк. Сексизм не продає, він викликає відразу, роздратування, сором та обурення. Згідно з дослідженням представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта, 70% жінок та 57% чоловіків негативно ставляться до стереотипів у рекламі.

Сексистська реклама відволікає від товару, що рекламується. Людина може запам’ятати еротизовані образи в ролику чи на банері, однак наступної миті не згадає назву компанії. Назва торгової марки запам’ятовується втричі краще, якщо реклама недискримінаційна.

І чоловіки, і жінки не люблять зображення оголених тіл, якщо вони не пов'язані безпосередньо з послугою, що рекламується. Жінки гостро реагують на об’єктивацію жіночого тіла, а чоловіки – чоловічого.

32% споживачів та споживачок готові скаржитися на сексистську рекламу. З опитаних по 10% як серед жінок, так і чоловіків уже мали досвід подання таких скарг. А Держпродспоживслужба та омбудсмен щороку отримують понад 500 повідомлень про дискримінацію за ознакою статі у рекламі.

Тепер по суті законопроєкту. Основна його цінність у тому, що він врегулює визначення «дискримінаційна реклама за ознакою статі». Це реклама, яка:

зображає інтелектуальну, фізичну, соціальну перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка та жінки, пропагує принизливе та зневажливе ставлення

принижує гідність людини та демонструє насильство за ознакою статі

використовує зображення тіла чи частини тіла людини виключно як сексуального об’єкта, щоб привернути увагу споживачів, посилання на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання

Я дуже радію, що і в рекламі на перший план виходять гідність та повага до прав людини. А значить, українське суспільство стає більш цивілізованим.

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