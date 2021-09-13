Реформування «Укрзалізниці»: нардеп назвала складові, які зможуть дати результат

Транспортний комітет Ради: на сьогодні не зрозуміло, чи зможе новий керівник «Укрзалізниці» провести реформу

Для реформування «Укрзалізниці» необхідна політична воля та злагоджена робота керівництва компанії, її Наглядової Ради та Міністерства інфраструктури. Однак, поки не зрозуміло, чи наважиться новий керівник Олександр Камишін на такі структурні зміни. Про це заявила народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.

«Вона (УЗ – ред.) насправді майже 6 місяців стояла без керівника. Зараз є виконувач обов’язки. Наскільки він буде готовий брати відповідальність як виконуючий обов’язки та рухати необхідні реформи, в тому числі й приватну тягу, в тому числі й створення окремих юридичних осіб, розділення інфраструктури, пасажирської частини, нові локомотиви, вагони та все, що пов’язано з модернізацією Укрзалізниці, – я вам не можу відповісти», – пояснила Клименко.

За її словами, часто тимчасово виконуючі обов’язки не мають впевненості, оскільки невідомо, скільки вони пропрацюють і чи зможуть реалізувати заплановані реформи. Тож поки зберігається практика призначати тимчасових керівників в УЗ, проведення повноцінної реформи очікувати не варто. Проте вона наголосила, що уряд має забезпечити проведення змін в держкомпанії.

«Виконавчі органи влади та державне підприємство повинні займатися своєю роботою, а саме модернізацією, яка є. Гроші, хочу нагадати, в цьому році були виділені у достатній кількості на модернізацію пасажирської частини, майже на 100 вагонів. З них, скоріше всього, якщо 20 буде до кінця року, то це буде велика перемога. Тобто, розумієте, гроші є, нічого не заважає модернізувати, але чомусь воно стоїть. Значить, це відсутність ефективного управління і на підприємстві, і в міністерстві», – зазначила Клименко.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу «Укрзалізниці», а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію.

Нагадаємо, уряд 11 серпня призначив Олександра Камишіна новим виконуючим обов’язки голови правління «Укрзалізниці».

Раніше Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури та працював менеджером у компанії олігарха Ріната Ахметова.