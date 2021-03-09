ЄС визнає металобрухт стратегічною сировиною і забороняє його експорт, ми маємо чинити так само, – нардеп

«Наші металурги не можуть ефективно конкурувати з такими гігантами, як китайські чи російські виробники», – пояснила Буймістер

Європа йде шляхом визнання металобрухту стратегічним ресурсом і заборонятиме вивозити його за кордони ЄС. Україна має чинити так само, якщо не хоче залишитись без сировини. Таку думку висловила народний депутат, голова підкомітету з питань розвитку, конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер в ефірі телеканалу «Україна 24», коментуючи необхідність ухвалення законопроекту №5175 про продовження мита на експорт металобрухту.

«Всі підприємства металургійної галузі в Європі вже переходять на нові технології, які використовують майже виключно металобрухт для виробництва металу. Тому брухт стає стратегічною сировиною, яка буде допомагати Європі модернізувати свою промисловість. Вони захищаються від вивозу металобрухту за територію ЄС, і в майбутньому, будуть, думаю, тільки посилювати запобіжні заходи, щоб залишати свій стратегічний ресурс у себе», – впевнена нардеп.

За її словами, сусіди України – країни з дуже потужною металургійною промисловістю, особливо Китай та РФ, і саме вони стануть первинними покупцями нашого металобрухту.

«Наші металурги не зможуть ефективно конкурувати з такими гігантами, як китайські чи навіть російські виробники. В результаті ми отримаємо ситуацію, коли залишимось без сировини, експорту металургійної продукції, і без однієї з найбільших статей наповнення українського бюджету», – пояснила Буймістер.

Це може призвести до того, що вся металургійна галузь України просто зупиниться, не витримуючи конкуренції, а соціальні статті в бюджеті, які фінансуються за рахунок податків промислових підприємств, опиняться під загрозою, попередила нардеп.

Нагадаємо, в Раді зареєстрували законопроект «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.

Народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку, один із співавторів законопроекту Дмитро Кисилевський заявив, що продовження мита на експорт брухту дозволить Україні зберегти європейський екологічний курс. Крім того, мито дасть значні надходження до бюджету, адже тонна вивезеного на експорт брухту дає трохи менше 2 тис грн надходжень, а тонна брухту, перероблена в сталь в Україні – більше 8 тис грн податків.