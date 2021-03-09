Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі призводить до боргів по зарплаті перед шахтарями, – нардеп

Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021

Штучний імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі поглибив існуючі проблеми на українському енергоринку і призвів до затримок з виплатою заробітних плат шахтарям державних шахт.

Про це заявила народний депутат («Слуга Народу») Людмила Буймістер.

«Отака дуже проста схема, як вимити кошти з української енергетики, як не дати зарплат шахтарям, повісити це на державний бюджет знову. Бо знову йдуть затримки оплати зарплат шахтарям на державних шахтах. Тобто, весь букет проблем, які ми маємо в нашій енергосистемі, він тільки поглиблюється і стає страшнішим», – повідомила нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Натомість, за словами нардепа, імпорт дає можливість вузькому колу трейдерів заробляти надприбутки, наносячи суттєву шкоду енергетичній системі.

«Сьогодні імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі абсолютно штучний. Цей дефіцит штучно створений, і заробляють на ньому виключно трейдери, які навіть не завозять, а просто купують і проводять до своєму балансу цю електроенергію», – додала Буймістер.

Нагадаємо, минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021. З початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.