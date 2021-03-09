Нардеп розповів, хто забракував законопроєкт про промислові викиди

«Європа переходила на модернізацію в термін 30 років і з підтримкою держави», – пояснив Шахов

За словами Шахова, промисловість потребує модернізації, але програма має бути зваженою, щоб не спричинити кризу

Законопроєкт про промислові викиди №4167 був забракований асоціаціями та народними депутатами, оскільки передбачає нереальні терміни модерназації, які буквально зруйнують промисловість. Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Сергій Шахов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Терміни (модернізації) – нереальні. Європа переходила на модернізацію в термін 30 років і з підтримкою держави. Цей законопроєкт забракували повністю не тільки всі асоціації. Я працюю в екологічному комітеті, і багато наших колег були проти цього законопроєкту», – пояснив він.

За його словами, промисловість поза сумнівом потребує модернізації, але програма має бути зваженою, щоб не спричинити кризу і не збільшити кількість безробітних.

«Модернізувати підприємства треба. Але треба дати можливість малому і великому бізнесу нормально розвиватися, щоб модернізуватися. А сьогодні можна говорити про те, що влада розробила план по знищенню всіх підприємств. Але це ж і соціальна складова. Сьогодні безробіття тотальне в нашій державі, більше 1 мільйона 700 тисяч людей поїхали за кордон працювати», – попередив нардеп.

Він висловив впевненість, що законопроєкт №4167 приймати не можна, поки він не буде доопрацьований: не будуть подовжені терміни модернізації, а держава не долучиться до реалізації екопроєктів.

«Якщо ми йдемо до Європи, то треба взяти модель європейську, де модернізація всіх підприємств тривала 30 років. По-друге – Європа допомагала в модернізації великого бізнесу. По-третє, треба зробити аудит всіх підприємств і спочатку дати на-гора, в чому ж проблема, як з неї вийти. Потрібна така модель розвитку модернізації екологічної безпеки, щоб не лягла економіка України і були робочі місця. Треба розвивати, а не руйнувати», – резюмував нардеп.

Нагадаємо, законопроєкт №4167 «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» був розкритикований міжнародними організаціями та профільними українськими асоціаціями, і був відправлений парламентарями на доопрацювання. Так, ЄБА звернулася до влади з проханням відкликати проєкт з розгляду як такий, що загрожує роботі промислових підприємств. Оскільки підхід до реформи дозвільної системи у сфері промислового забруднення, який пропонував проєкт, не враховував значний технологічний розрив між українськими та європейськими підприємствами.

У свою чергу народний депутат України Сергій Магера наголосив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

А в ОП «Укрметалургпром» підкреслили, що законопроєкт необхідно доопрацювати перед першим читанням з урахуванням українських реалій. Так, потрібно вдвічі збільшити терміни на екомодернізацію, передбачені у проєкті, забезпечити проведення екоінспекцій підприємств в рамках загального законодавства, а також затвердити законодавчо, що скасування інтегрованого дозволу буде здійснюватися тільки за рішенням суду.