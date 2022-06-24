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  4. Євросоюз надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги
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    Економіка

    Євросоюз надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги

    ЄС виділить Україні чергову допомогу - Євросоюз надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги
    ЄС виділить Україні чергову допомогу
    фото з відкритих джерел

    Кошти будуть спрямовані на фінансування соціальної сфери

    Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в Twitter.

    Кошти будуть спрямовані на фінансування соціальної сфери.

    «Україна знаходиться в стані війни, і їй нічим платити за багато державних послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини планує надати Україні 1 мільярд євро грантової допомоги.

    Теги: війна фінансування Україна
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    Євросоюз надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги