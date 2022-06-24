Євросоюз надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги

Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в Twitter.

Кошти будуть спрямовані на фінансування соціальної сфери.

«Україна знаходиться в стані війни, і їй нічим платити за багато державних послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу», – йдеться в повідомленні.

Premier @MorawieckiM w #Bruksela: Ten historyczny moment i język dzisiejszych konkluzji był długo odrzucany. My to zmieniliśmy z wieloma państwami. Ukraina jest państwem w stanie wojny i nie ma czym płacić za wiele usług publicznych, dlatego zatwierdziliśmy 9 mld euro na pomoc. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 24, 2022

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини планує надати Україні 1 мільярд євро грантової допомоги.