Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги

Україна отримає від Німеччини грант на 1 млрд євро

Посол Німеччини обговорила з міністром фінансів Марченком актуальний стан у фінансовій сфері

Уряд Німеччини планує надати Україні 1 мільярд євро грантової допомоги. Про це повідомила у Twitter посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

«Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн», – написала вона.

Обговорила з Міністром фінансів @SergiiMarchenk3 актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн.#StandWithUkraine @MinFin_Ukraine pic.twitter.com/n4I7ifzmgX — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) May 29, 2022

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Відзначимо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

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