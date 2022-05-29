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    Економіка та фінанси

    Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги

    Україна отримає від Німеччини грант на 1 млрд євро - Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги
    Україна отримає від Німеччини грант на 1 млрд євро
    фото: twitter.com/AnkaFeldhusen

    Посол Німеччини обговорила з міністром фінансів Марченком актуальний стан у фінансовій сфері

    Уряд Німеччини планує надати Україні 1 мільярд євро грантової допомоги. Про це повідомила у Twitter посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

    «Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн», – написала вона.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

    Відзначимо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

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    Теги: росія окупанти Німеччина ООН війна Україна фінанси окупація Сергій Марченко #stoprussia
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    Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги