Євросоюз виділить на відновлення України $9 млрд

Cума буде витрачена на відновлення економіки та інфраструктури країни.

Країни Європейського Союзу спільно з членами G7 погодили виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 9 млрд доларів. Про це повідомив в Тwitter Шарль Мішель.

Заявлено, що сума буде витрачена на відновлення економіки та інфраструктури країни.

#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7



EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.



Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін виділить грантову допомогу на 1 млрд євро.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Відзначимо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

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