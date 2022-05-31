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    Економіка та фінанси

    Євросоюз виділить на відновлення України $9 млрд

    Євросоюз виділить на відновлення України $9 млрд - Євросоюз виділить на відновлення України $9 млрд
    Євросоюз виділить на відновлення України $9 млрд
    фото з відкритих джерел

    Cума буде витрачена на відновлення економіки та інфраструктури країни.

    Країни Європейського Союзу спільно з членами G7 погодили виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 9 млрд доларів. Про це повідомив в Тwitter Шарль Мішель.

    Заявлено, що сума буде витрачена на відновлення економіки та інфраструктури країни.

    Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін виділить грантову допомогу на 1 млрд євро.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

    Відзначимо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Україна фінанси населення окупація #stoprussia
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    Євросоюз виділить на відновлення України $9 млрд