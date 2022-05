Євросоюз виділить на відновлення України $9 млрд

Країни Європейського Союзу спільно з членами G7 погодили виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 9 млрд доларів. Про це повідомив в Тwitter Шарль Мішель.

Заявлено, що сума буде витрачена на відновлення економіки та інфраструктури країни.

#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7



EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.



Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction.